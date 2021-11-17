"ЕС импотентный и вялый": Гордон жестко раскритиковал Европу из-за мигрантов

На границе с Польшей происходит ни что иное, как спецоперация Кремля

Гордон высказал мнение о мигрантах. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон считает неадекватной реакцию Европы на миграционный террор, который Россия устроила с помощью Беларуси.

Об этом он сказал в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24.

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По его словам, это все не просто так, а спецоперация Кремля.

"В рамках гибридной войны Россия проводит свою политику. Сначала Россия засунула европейцам кучу мигрантов – французам, немцам, итальянцам. Это все спецоперация. А тут (на границе с Польшей) уже никто не таится – в Минск летят самолеты с беженцами. Скапливаются на границе под охраной белорусских спецслужб и гонятся в сторону Польши. Это шантаж и издевательство. Евросоюз вялый и нерешительный, импотентный", – сказал Гордон.

Миграционный кризис