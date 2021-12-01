Депутат Соха рассказал о последних личных разговорах с Зеленским

Народный избранник заявил, что в последний раз разговаривал с президентом очень давно

Роман Соха давно общался с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Соха заявил о трудностях общения с руководством политической силы и президентом Владимиром Зеленским, в связи с чем в "СН" назрело недовольство, что нардепов не слышат. Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

На вопрос, как вообще происходит коммуникация с президентом, он ответил: "Никак. Я последний раз общался с президентом летом".

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"Это был, по-моему, или конец июня или начало июля 2020 года. О том, что мы недовольны теми событиями, что происходят, знали все: Арахамия, Корниенко, заместители главы фракции, то есть те, в чьи группы мы входим. Эту мысль, эту позицию мы доносили до каждого, но нас никто не слушал", – сказал Соха.

Депутат предположил, что президенту, возможно, и передавали информацию о недовольстве "слуг", но там, судя по всему, сочли их мнение не важным. Он также рассказал, были ли конфликты с руководством фракции и коллегами внутри "СН".

"Видение у нас всегда было свое на те или иные вопросы. Но я честно скажу, что на 100% поддерживал все инициативы президента. Это было до 5-го числа, когда стал вопрос об отстранении на два дня Разумкова от ведения заседаний парламента", – подчеркнул Соха.

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