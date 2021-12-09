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Будет аннексия "Л/ДНР" и шантаж? Экс-депутат Госдумы озвучил планы Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
9 декабря, 10:32
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Президент РФ не пойдет новой войной на Украину, но приготовил Западу другой сюрприз
Путин собрался шантажировать Запад, но не большой войной. Коллаж "Сегодня"
Путин собрался шантажировать Запад, но не большой войной. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день нет реальной опасности полномасштабного вторжения в Украину, но президент РФ Владимир Путин может шантажировать Запад новой аннексией украинских территорий – т.н. "ДНР" и "ЛНР", чтобы выбить себе что-то взамен.

Такое мнение в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24 высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

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Россия нападать не будет?

Бывший российский политик, который сейчас живет в Украине, считает, что после неудавшегося блицкрига в 2014 году при разваленной украинской армии Россия уже не строит иллюзий об успешной военной операции.

"Я не вижу никакой реальной опасности военного наступления в ближайшее время, прежде всего потому, что его цена для Путина будет неприемлемой... У него как у Гитлера было – когда можно наступать, захватывать, и тебе за это ничего нет, ты не тратишь жизни своих солдат, или тратишь, но немножко, то нация тебе рукоплещет. Когда начинаются настоящие потери, тут уже начинаются проблемы. В Украине блицкригом явно не пахнет", – заявил Пономарев.

Но у Путина на самом деле другой план

Хозяин Кремля может шантажировать Запад аннексией "Л/ДНР". Не зря в Кремле заявляют о 76% российских паспортов в ОРДЛО и озвучивают эту информацию американцам.

"Он (Путин) такие намеки делает. Я думаю, что он американцев именно этим и шантажирует… Я думаю, Путин на эту тему давит, и он дает возможность американцам одержать некую победу – была угроза, вы предотвратили эту угрозу, есть определенный подъем рейтинга... Вопрос, что он просит взамен. Очевидно, что что-то он хочет получить от Запада", – подчеркнул экс-депутат Госдумы.

Путин хочет аннексировать и Беларусь?

Пономарев не исключает, что все это в Кремле затеяли ради беспрепятственного поглощения Беларуси.

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"Запад, к сожалению, Беларусь уже списал, особенно американцы. Для них слово "Русь" в названии – это практически Россия. Лукашенко не тот человек, которого они будут защищать... Мне кажется, что Путин хочет достичь гарантий невмешательства Запада, если будет аннексия, объединение с Беларусью. Это, мне кажется, его основная задача", – резюмировал он.

Чего добивается Путин военными угрозами

  • Еще недавно в Украине говорили, что скопление войск РФ вблизи наших границ – это Путину надо не для вторжения, а чтобы выбить себе выгодную позицию на переговорах с Байденом и диктовать свои условия. Так, по сути, и получилось: перед самой видеовстречей хозяин Кремля неожиданно потребовал от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть оставить Украину вне блока.
  • Однако на это во время переговоров Байден ответил, мол, Кремль не имеет права вето или какого-либо влияния в этом вопросе. Но в Москве уже пишут документ о запрете вступления Украины в НАТО, который собираются передать в Вашингтон.
  • Но и это еще не все. В последнее время России удалось немного повернуть риторику американцев в вопросе Донбасса. Все чаще стали звучать призывы из Вашингтона об обязательности выполнения Минских соглашений, а Кремль пытается подстроиться под эту риторику таким образом, чтобы "Минск" выполнялся на его условиях.

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