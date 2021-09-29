"Жуткий конвейер смерти". Яценюк почтил память жертв Бабьего Яра

Яценюк напомнил, что в 1941-1943 годах в Бабьем Яру нацисты расстреляли 100 000 человек, из них примерно 70 000 евреев

Яценюк почтил память жертв трагедии Бабьего Яра / Фото: Коллаж: Сегодня

Память о трагедии Бабьего Яра должна объединить украинцев в стремлении никогда не допустить подобных трагедий. И никогда не позволять превращать вопрос мемориала в Бабьем Яру в орудие информационной войны России против Украины.

Об этом написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook.

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"Сегодня – день, когда мы склоняем головы в скорбной памяти одной из величайших трагедий, которую принесли на украинскую землю оккупационные войны", – подчеркнул он.

Яценюк добавил, что по свидетельствам историков, в 1941-1943 годах в Бабьем Яру нацисты расстреляли 100 000 человек, из них примерно 70 000 евреев.

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"Бабий Яр стал братской могилой для украинцев, россиян, ромов и других национальностей. Только за два дня 29-30 сентября были убиты почти 34 000 евреев. Жуткий конвейер смерти ...", - написал Яценюк.

Экс-премьер подчеркнул, что эти цифры важно помнить. За каждой из них – "человеческие судьбы, нерожденные жизни, боль семей, наш печаль и горький исторический урок для всего мира".

Что известно о трагедии