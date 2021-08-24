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Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам. Кто и за что получил награду

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 августа, 11:02
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Ордена получили выдающиеся украинские военные, учитель, а также артист. Некоторым присвоили звание посмертно
Зеленский вручает орден «Золотая звезда» украинскому полковнику. Коллаж "Сегодня"
Зеленский вручает орден «Золотая звезда» украинскому полковнику. Коллаж "Сегодня"

В Киеве во время парада ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" и вручил медали пятерым украинцам.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Кто и за что получил звания?

  1. Солдат Билоус Сергей Степанович – посмертно получил звание "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" за "личное мужество и героизм, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге".
  2. Старшина Ридзанич Максим Владимирович – посмертно получил звание "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" за те же заслуги.
  3. Полковиник Сидоренко Евгени Анатолиевич - звание "Герой Украины" и орден "Золотая звезда" за те же заслуги.
  4. Певец Яремчук Назарий Назарович – посмертно звание "Герой Украины" и орден Государства – "за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в развитии музыкальной культуры, формирование национальной идентичности, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое мастерство".
  5. Учитель физики Гельфгат Илья Маркович – звание "Герой Украины" и орден Государства – "за личные заслуги перед Украиной в развитии национального образования, внедрения инновационных методов обучения, многолетнюю педагогическую деятельность".

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Смотрите онлайн-трансляцию парада ко Дню Независимости:

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