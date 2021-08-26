Зеленский обвинил иностранный бизнес в антирекламе Украины

Президент считает, что миру нужно показать, что Украина делает все возможные шаги, чтобы сюда пришли инвестиции, несмотря на намеренную антирекламу

Владимир Зеленский объяснил снижение инвестиций в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что инвестиционная привлекательность Украины упала в последнее время из-за антирекламы, в которой "заинтересованы многие страны" и иностранный бизнес.

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Об этом он заявил в программе "Право на владу" на "1+1".

"Вся эта привлекательность у нас, из-за антирекламы инвестиционной, она упала", – отметил он.

По мнению главы государства иностранный бизнес не хочет международного признания нашей страны, потому что боится потерять в лице украинцев дешевую рабочую силу.

"Из-за разной антирекламы Украины (снизилась инвестиционная привлекательность. – Ред.), и в этом заинтересованы многие страны, много иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы здесь очень "дешевые" люди", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что снижение инвестиций в нашу страну – это гео- и бизнес-политика, но он уверен, что Украина по-прежнему привлекательна для вложений.

Зеленский считает, что миру нужно показать, что Украина делает все возможные шаги, чтобы сюда пришли инвестиции.

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Напомним, азербайджанская сервисная компания SOСAR AQS заинтересована в реализации проектов в области недропользования на территории Украины.

Мы также писали, что правительство утвердило план мероприятий по созданию Президентского университета, который должен начать обучение студентов с 1 октября 2023 года. В этом учебном заведении обещают баснословные зарплаты преподавателям.