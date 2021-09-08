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Зеленский исправил нелепую ошибку в решении СНБО о санкциях

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 сентября, 15:10
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В санкционный список ошибочно попала женщина, которой два раза блокировали счета из-за однофамилицы пособницы оккупантов
Зеленский выдал два новых указа по снкциям
Зеленский выдал два новых указа по снкциям / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский своими указами внес изменения в решение СНБО о введении персональных санкций – в черный список попали пособница оккупантов из Крыма и российский кадровый военнослужащий. Об этом сообщает ОПУ.

Санкции против кадрового офицера РФ

Так, кадровый военнослужащий Вооруженных сил РФ Иван Кузнецов повторно внесен в санкционный список, поскольку в предыдущем решении СНБО от 18 июня не было указано, что он является гражданином России. Этот момент исправлен в новом указе Зеленского.

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Отмечается, что с марта по ноябрь 2015 года он был советником командира батальона 2-го МСБ седьмой омсбр, имеет звание подполковника. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

Вместо пособницы оккупантов в Крыму под санкциями была киевлянка

В том же решении СНБО в санкционный список была внесена Калинина Ольга Николаевна. Вот только вместо пособницы оккупантов под этим именем указали совсем другие паспортные данные, дату рождения. В СМИ пишут, что оказывается еще с 2018 года под санкции попала киевлянка, работница Киевского национального университета имени Шевченко Ольга Калинина. Ее банковские счета дважды блокировались из-за полного совпадения с именем крымчанки.

Своим указом Зеленский исправил ситуацию и в санкционный список внесли уточненные данные: Ольгой Калининой оказалась крымчанка, которая причастна к организации незаконных российских выборов на полуострове.

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СНБО – оружие Зеленского

  • С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше еще не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
  • 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.
  • Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.

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