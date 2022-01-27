Зеленский должен встретиться с военными, волонтерами и посетить все регионы Украины – Яценюк

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент должен встретиться с участниками АТО, добровольческими батальонами, волонтерами и представителями бизнеса, чтобы сказать, что Украина – единая

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Путин должен увидеть силу нации и единство всей украинской громады. Это для нас – самый сильный сигнал, мощное оружие против путинской агрессии, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Украина 2014 года была без армии, без денег, без возможности вообще выжить. И она выжила в 2014 году, выстояла и остановила Россию. Украина сегодняшняя – это другая Украина. Народ стал намного сильнее, в отличие от власти, которая, к большому сожалению, не отвечает критериям устойчивости и силы, которые есть у народа", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент должен встретиться с участниками АТО, добровольческими батальонами и сказать: "Я полагаюсь на вас, вы защитили Украину в 2014-м, мы вместе с вами защитим Украину в 2022-м". Президент также должен встретиться и с волонтерами – поблагодарить их за помощь армии и призвать к помощи сейчас. Также он, по мнению Арсения Яценюка, должен встретиться с представителями малого, среднего и крупного бизнеса.

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"Сейчас Зеленский должен не в Киеве сидеть, а ездить по всем регионам, созвать областные советы, ОТГ, говорить с людьми. И говорить: "Народ, мы едины", – подчеркнул он.

Президент, по словам Арсения Яценюка, должен сам проинициировать большой круглый стол с оппозицией, парламентской и внепарламентской: "Всех собрать и просить: давайте стоять вместе".

"Путин хочет, чтобы Украины не было, и он это хочет с давних времен. А мы боремся за то, чтобы Украина не просто сохранилась, чтобы Украина состоялась как успешная страна", – подчеркнул он.

Для этого, подчеркнул Арсений Яценюк, нынешняя власть должна собрать всех, "независимо от политических взглядов, независимо, кто где родился, кто на каком языке разговаривает, какую партию представляет, то ли он в парламенте, то ли вне парламента, то ли действующий военнослужащий, то ли уже резервист, то ли он участник АТО, то ли был вначале в добробатах".

"Путин должен увидеть силу нации и объединенность всей украинской общины. Путин должен видеть, что во время опасности и угрозы один возле другого будут защищать страну. И это для нас – самый сильный сигнал, мощное оружие против путинской агрессии", – сказал Арсений Яценюк.