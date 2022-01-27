Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже ✈ Новые правила въезда в ЕС
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Зеленский должен встретиться с военными, волонтерами и посетить все регионы Украины – Яценюк

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Арсений Яценюк подчеркнул, что президент должен встретиться с участниками АТО, добровольческими батальонами, волонтерами и представителями бизнеса, чтобы сказать, что Украина – единая
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Путин должен увидеть силу нации и единство всей украинской громады. Это для нас – самый сильный сигнал, мощное оружие против путинской агрессии, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

Украина 2014 года была без армии, без денег, без возможности вообще выжить. И она выжила в 2014 году, выстояла и остановила Россию. Украина сегодняшняя – это другая Украина. Народ стал намного сильнее, в отличие от власти, которая, к большому сожалению, не отвечает критериям устойчивости и силы, которые есть у народа", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент должен встретиться с участниками АТО, добровольческими батальонами и сказать: "Я полагаюсь на вас, вы защитили Украину в 2014-м, мы вместе с вами защитим Украину в 2022-м". Президент также должен встретиться и с волонтерами – поблагодарить их за помощь армии и призвать к помощи сейчас. Также он, по мнению Арсения Яценюка, должен встретиться с представителями малого, среднего и крупного бизнеса.

Реклама

"Сейчас Зеленский должен не в Киеве сидеть, а ездить по всем регионам, созвать областные советы, ОТГ, говорить с людьми. И говорить: "Народ, мы едины", – подчеркнул он.

Президент, по словам Арсения Яценюка, должен сам проинициировать большой круглый стол с оппозицией, парламентской и внепарламентской: "Всех собрать и просить: давайте стоять вместе".

"Путин хочет, чтобы Украины не было, и он это хочет с давних времен. А мы боремся за то, чтобы Украина не просто сохранилась, чтобы Украина состоялась как успешная страна", – подчеркнул он.

Для этого, подчеркнул Арсений Яценюк, нынешняя власть должна собрать всех, "независимо от политических взглядов, независимо, кто где родился, кто на каком языке разговаривает, какую партию представляет, то ли он в парламенте, то ли вне парламента, то ли действующий военнослужащий, то ли уже резервист, то ли он участник АТО, то ли был вначале в добробатах".

"Путин должен увидеть силу нации и объединенность всей украинской общины. Путин должен видеть, что во время опасности и угрозы один возле другого будут защищать страну. И это для нас – самый сильный сигнал, мощное оружие против путинской агрессии", – сказал Арсений Яценюк.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Шашлыки вместо бомбоубежищ". Готовы ли украинцы к войне с Россией и кто пойдет с оружием на фронт Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Какой дурак будет гатить по Киеву? Ерунда". Мы узнали, кто из депутатов собрал "тревожный чемодан" на случай войны Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.8

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

146 820

заболело за неделю в Украине

+103%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять