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Ринат Ахметов: Сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 ноября, 17:43
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Бизнесмен высказал однозначную позицию по Крыму и Донбассу

Основатель и акционер "СКМ" Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Владимира Зеленского о втягивании его в якобы планы по государственному перевороту.

Он четко озвучил свою позицию по Украине.

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"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил Ринат Ахметов.

Что говорил Зеленский

Напомним, сегодня во время пресс-марафона Зеленский заявил, что некие люди из Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в Украине с якобы участием Рината Ахметова.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины скажем так с представителями России скажем так обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине", – сказал он.

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