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Взбесились из-за "ДНР" – Яценюк высказался о скандале с Укрэксимбанком

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
6 октября, 14:55
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Расследованию не должны помешать никакие связи, протекции и дружеские отношения руководства банка с представителями власти
Яценюк требует приговор в истории с Укрэксимбанком. Коллаж "Сегодня"
Яценюк требует приговор в истории с Укрэксимбанком. Коллаж "Сегодня"

Расследование нападения руководителей Укрэксимбанка на журналистов должно закончиться приговором суда, а СБУ необходимо проверить причину конфликта – связь банка с т.н. "ДНР".

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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Он считает, что расследованию не должны помешать никакие связи, протекции и дружеские отношения руководства банка с представителями власти.

"Нападение на журналистов проекта "Схемы" руководством государственного Укрэксимбанка с применением грубой физической силы должно получить правовую оценку, результатом которой должен стать судебный приговор… Нападение на журналистов свидетельствует о вседозволенности и властном дурмане так называемых "слуг народа", которые на самом деле решили стать "хозяевами народа", – написал Яценюк.

Также он призвал СБУ расследовать саму причину, из-за которой начался скандала главы банка Мецгера с журналистами.

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"Причиной нападения, как следует из информации самих журналистов, стал вопрос о кредитовании Укрэксимбанком структур на оккупированных Россией территориях так называемой "ДНР". Именно это привело руководителей банка к безумному бешенству, рукоприкладству и попытке уничтожить записанное видео. Финансирование государственным банком вражеской стороны, агрессора – это диверсия против государства и преступление против каждого украинца", – резюмировал Яценюк.

С чего начался скандал

  • Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
  • По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
  • В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
  • В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.

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