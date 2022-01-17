Все станет на свои места – Яценюк о деле Порошенко

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг. Арсений Яценюк заявил о политическом преследовании и абсурдности обвинений пятого президента Петра Порошенко в Украине.
"Политически обвинение Петра Порошенко в государственной измене – идиотизм. Юридически обвинение Петра Порошенко в государственной измене – абсурд", – подчеркнул Арсений Яценюк в эфире телеканала "Дождь".
"Все станет на свои места"
Он подчеркнул, что в Украине "уже есть прививка от избирательного и политического преследования и избирательного правосудия".
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"Это в Украине не работает. Поэтому все станет на свои места", – сказал Арсений Яценюк.
Что заявил Порошенко в суде
Пятый президент Украины Петр Порошенко 17 января в Печерском суде обвинил прокуроров по своему делу в политической заангажированности, а также заявил, что не будет согласовывать с властями свои заграничные поездки.
Порошенко, в частности, выразил возмущение доказательствами по его делу:
"В этой макулатуре половина – это копирование из устава Организации объединенных наций. И я как профессиональный дипломат, преподаватель Института международных отношений могу проинформировать прокуроров о том, что устав Организации объединенных наций является документом из открытых источников".
Возвращение Порошенко в Украину
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.