Все скрывают от Украины. Венедиктова возмутилась поступком Ирана

В прокуратуре рассказали, как иранская сторона продинамила Киев в расследовании катастрофы МАУ над Тегераном

Венедиктова "наехала" на иранцев. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамедом Есмаилионом и помощником посла Канады в Украине Мавурнин Муни. Они обсудили расследование обстоятельств катастрофы украинского самолета над Тегераном.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Она напомнила, что через 2,5 месяца будет вторая годовщина страшной трагедии рейса PS 752 и проинформировала, что Украина проводит расследование в сложных условиях – без доступа к обломкам самолета, ключевым свидетелям, подозреваемым.

Обсуждают сбивание Ираном украинского самолета. Фото: gp.gov.ua

При этом генпрокурор отметила, что украинская сторона не нашла поддержки от других пострадавших стран по созданию совместной следственной группы, хотя это значительно бы облегчило и ускорило расследование. Кроме того, Иран так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи либо вообще не реагировал.

"Весь прошлый год Украина и Иран двигались отдельными путями: у Ирана своя квалификация и свое дело, к материалам которого мы не имеем доступа. В этом году Иран заявил о передаче своего дела по 10 подозреваемым в суд, однако сведения о них тщательно скрываются. Уже состоялось три раунда официальных украинско-иранских переговоров. Мы слышали предложения от иранской стороны о возможных формах сотрудничества, которые так и остались обещаниями", – сказала Венедиктова.

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Иран обманул Украину?

В Офисе генпрокурора напомнили, что в начале июня в Киеве по результатам третьего раунда переговоров украинская сторона согласилась на предложение иранской ознакомиться с материалами уголовного дела в судах Ирана, а также на возможность присутствия представителей Украины во время судебного процесса в Иране.

Украина сразу же отправила в Тегеран соответствующий запрос, но за 4 месяца никакого ответа от Ирана так и не получила. Анонсирование иранской стороной направления дела в суд по результатам закрытого для пострадавших стран следствия и непредоставление украинским прокурорам доступа к материалам свидетельствует о нарушении международных обязательств.

Катастрофа МАУ в Иране