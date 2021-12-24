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"Времени нет!" Гройсман обратился к Кабмину с экстренным заявлением

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
24 декабря, 12:33
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Политик выразил обеспокоенность падением украинской экономики
Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман рассказал, что в связи с ценой на газ, которая повысилась кардинально, останавливаются предприятия. По его словам, люди увольняются или переходят на неполный рабочий день.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Теряем рост экономики. И самое удивительное, что из власти на это никто не обращает внимания", - сказал Гройсман.

Он обратился к правительству Украины.

"Требую немедленно собрать представителей промышленности всех секторов экономики, которые наиболее зависимы от цены газа (поскольку "Нафтогаз" уже на январь прогнозирует ее 73 тыс.) и наработать совместный план действий по недопущению остановки предприятий. И это нужно делать немедленно. Времени – я обращаюсь к правительству – нет. Быстро нужно это делать, поддерживать украинскую промышленность и поддерживать работающих там. Это ваша обязанность – делайте это!" – сказал Гройсман.

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