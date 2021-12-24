"Времени нет!" Гройсман обратился к Кабмину с экстренным заявлением

Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман рассказал, что в связи с ценой на газ, которая повысилась кардинально, останавливаются предприятия. По его словам, люди увольняются или переходят на неполный рабочий день.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Теряем рост экономики. И самое удивительное, что из власти на это никто не обращает внимания", - сказал Гройсман.
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Он обратился к правительству Украины.
"Требую немедленно собрать представителей промышленности всех секторов экономики, которые наиболее зависимы от цены газа (поскольку "Нафтогаз" уже на январь прогнозирует ее 73 тыс.) и наработать совместный план действий по недопущению остановки предприятий. И это нужно делать немедленно. Времени – я обращаюсь к правительству – нет. Быстро нужно это делать, поддерживать украинскую промышленность и поддерживать работающих там. Это ваша обязанность – делайте это!" – сказал Гройсман.
Последние заявления Гройсмана
- Владимир Гройсман прокомментировал новую инициативу президента Владимира Зеленского выдавать тысячу гривен за прививки от ковида. Политик заявил, что два месяца назад уже советовал властям платить по тысяче за вакцинацию. А теперь он требует пересмотреть военный бюджет и уверен, что на это можно найти средства, как нашли на "Вовкину тысячу".
- Также Гройсман предупредил о большой проблеме для Украины из-за мигрантов. Он отметил, что угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой.
- Кроме того, Гройсман требует от власти объективного расследования дела "вагнеровцев".
- А тем временем украинцы назвали Гройсмана лучшим премьер-министром Украины.