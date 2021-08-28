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В глазах Путина никто и никогда не увидит мира. Яценюк отреагировал на обстрелы Авдеевки

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
28 августа, 16:53
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Мирное урегулирование на Донбассе наскоро не получится
Яценюк считает, что Москва должна не только уйти с оккупированных территорий Украины, но и заплатить за все убытки/Фото: коллаж "Сегодня"
Яценюк считает, что Москва должна не только уйти с оккупированных территорий Украины, но и заплатить за все убытки/Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после обстрела боевиками Авдеевки заявил, что "Нормандской четверке" не удастся достичь ощутимого прогресса, так как президент России Владимир Путин не готов к миру.

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Об этом он написал в Facebook:

Он обратил внимание, что из-за артиллерийских обстрелов с оккупированных Россией территорий Донецкой области "Укрзализныця" прекратила движение поездов на железнодорожную станцию Авдеевка.

"В глазах Путина никто и никогда не увидит мира. Это аксиома. Наивные публичные заявления, в ближайшие недели Нормандской четверке удастся достичь ощутимого прогресса, – бесполезны и безответственны. Москва сознательно и регулярно нарушает режим прекращения огня, погибают украинские воины, существует постоянная угроза для гражданского населения на свободной прифронтовой территории", – подчеркнул Яценюк.

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Также он пришел к выводу, что мирное урегулирование на Донбассе наскоро не получится.

"Россия просто так не уйдет ни из Донецкой и Луганской областей, ни из Крыма. Лишь под давлением принуждения со стороны Украины и международного сообщества", – написал лидер "Народного фронта".

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Таким образом, по мнению Яценюка, Москва должна не только уйти с оккупированных территорий Украины, но и заплатить за все убытки, причиненные нашей стране и украинским гражданам.

"Такие решения с наскока не готовятся. Они требуют длительной и тщательной подготовки. О выборах на деокупованих территориях поговорим только после решения вот этих базовых вопросов – безусловного освобождения захваченных территорий и расплаты захватчика за страшные преступления", – считает Яценюк.

Год режима прекращения огня

27 июля вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должны соблюдать до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.

Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 до 27 июля 2021 зафиксировано 1995 обстрелов погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.

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