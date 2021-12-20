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Украинцы ответили, кто может спасти экономику страны

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 декабря, 16:22
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Намного лучше Шмыгаля справились бы Яценюк, Гройсман и Тимошенко
Украинцы считают, что каждый из этих бывших премьеров был бы более эффективнее Шмыгаля / Коллаж "Сегодня"
Украинцы считают, что каждый из этих бывших премьеров был бы более эффективнее Шмыгаля / Коллаж "Сегодня"

Украинцы считают, что улучшить нынешнюю экономическую ситуацию в должности премьер-министра мог бы Владимир Гройсман, который занимал этот пост с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 год. Также намного лучше нынешнего главы правительства справились бы с кризисом Юлия Тимошенко (была премьером 2007 — 2010 годы) и Арсений Яценюк (2014 2016 годы).

Таковы данные опроса Социологической группы "Рейтинг" на вопрос "Кто из премьер-министров мог бы улучшить нынешнюю экономическую ситуацию". С 14 по 16 декабря было опрошено 2000 респондентов разных возрастов во всех областях Украины, кроме оккупированной части Донбасса и Крыма.

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Результаты

Во Владимира Гройсмана как главу правительства верят 34% опрошенных украинцев. Примерно одинаковые результаты у Юлии Тимошенко (26%) и у Арсения Яценюка (25%).

Даже беглый президент Виктор Янукович (был премьером в 2006-2007 годы) набрал 8%. Кстати, ровно столько же, сколько и нынешний премьер Денис Шмыгаль.

Другие рейтинги

Месяц назад Гройсман также показывал неплохие результаты в рейтинге лучшего главы правительства Украины с 2005 года. Тогда работу Владимира Борисовича среди коллег позитивно оценили 21,3% респондентов. На втором месте оказался беглый Николай Азаров (13,5%), на третьем – Юлия Тимошенко (13,4%), на четвертом – Арсений Яценюк (9,1%), на пятом – Виктор Янукович (7,6%). Действующий премьер Денис Шмыгаль тогда набрал всего 5,1%.

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Кабмин Украины под управлением Яценюка украинцы считают наиболее реформаторским в постмайданный период. Исследование по этому вопросу провела аналитическая платформа VoxUkraine. Эксперты проанализировали четыре Кабинета министров, которые работали в стране, начиная с декабря 2014 года. Кабмин во главе с Арсением Яценюком получил наивысшую оценку в реформаторском плане. Далее следует Владимир Гройсман, Алексей Гончарук, а самая низка оценка у Дениса Шмыгаля.

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