"Украина в опасности!" – президент Польши Дуда обвинил Европу в подыгрывании России

Анджей Дуда напомнил, что после завершения строительства газопровод будет приносить стране-агрессору миллиардные доходы

Анджей Дуда заступился за Украину. Фото: скриншот

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал Европейский Союз за завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2" в условиях военной агрессии против Украины.

Об этом политик заявил в ходе выступления в Генассамблее ООН.

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Президент Польши предупредил, что с момента запуска "Северного потока-2" Украина окажется в еще большей опасности.

"Какова была реакция богатых северных стран на эту драму украинского народа, борющегося за независимость? Это было строительство большого газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ пойдет в Западную Европу, принося еще миллиарды агрессору и полную беспомощность или даже безразличие к тому, что Украина теперь находится в еще большей опасности", — пристыдил Дуда страны Европейского Союза.

Польский лидер напомнил, что участвовал в саммите "Крымской платформы", который проходил в Киеве накануне Дня Независимости Украины. По словам Анджея Дуды, в украинской столице он пытался "найти" европейских политиков, которые одобряли и лоббировали строительство российского газопровода "Северный поток-2", однако они проигнорировали дипломатическое мероприятие.

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"Я был там (на "Крымской платформе" — ред.) одним из немногих лидеров богатых северных стран. Я искал там глазами тех, кто строил и одобрял строительство "Северного потока-2", и не нашел их", — подытожил Дуда.

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Когда могут запустить "Северный поток – 2"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который полностью завершили 10 сентября, может получить разрешение на запуск в начале 2022 года.

Как заявляли ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA), решение о сертификации "Северного потока – 2" будет принято до 8 января 2022 года.

Еще до завершения строительства "Северного потока – 2" в РФ заявляли, что газопровод начнет работу уже в этом году, однако сроки все время переносились.

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Ранее мы сообщали, что ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины. Брюссель готов провести консультации с Киевом о "Северном потоке – 2".

Также напомним, в Германии предложили продать "Северный поток – 2".