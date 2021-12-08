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Будут не только санкции. Экс-командующий НАТО пригрозил Путину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
8 декабря, 09:40
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У нас больше инструментов, чем просто экономические санкции, отметил генерал Бридлав
Бридлав призвал Запад рассмотреть варианты военной помощи Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Бридлав призвал Запад рассмотреть варианты военной помощи Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховный Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах, генерал Филипп Бридлав считает, что Запад должен рассмотреть варианты военной помощи Украине на случай полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Атлантического Совета (Вашингтон), посвященной итогам телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Генерал отметил, что ранее в отношении России вводились только экономические санкции. Однако они, вероятно, были недостаточно эффективными, поскольку не повлияли на поведение России так, как этого ожидали.

"Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и они изменят поведение российского руководства", – сказал Бридлав.

При этом он подчеркнул, что у нас больше инструментов, чем просто экономические санкции.

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"Если не сработают экономические санкции, тогда нужно посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной потенциальной атаки или новой агрессии была, собственно, потеря серьезных преимуществ", – сказал генерал.

Он отметил, что Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, с умными ракетами.

Угроза вторжения РФ в Украину

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