"Сюрпризы могут быть в любой момент": Зеленский обратился к украинцам

Президент призвал рассчитывать исключительно на свои силы

Сейчас президент находится в Херсонской области, где проходят тактико-специальные учения МВД/Коллаж "Сегодня"

Украина готова к тому, что в любой момент с любой стороны может произойти нападение на нашу страну. В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Херсонской области, где недалеко от админграницы с временно оккупированным Крымом проходят тактико-специальные учения МВД, сообщает телеканал Украина 24.

В ожидании сюрпризов

"Мы с вами понимаем, что сегодня сюрпризы (дестабилизация обстановки внутри страны, спровоцированная внешними силами, или вторжение. – Ред.) могут быть в любой момент. Мы должны рассчитывать на свои силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждения. Главное, чтобы мы были ко всему готовы. И именно это отрабатывается, чтобы быть готовым к любым шагам с любой стороны и с любых границ. Я думаю, что наши специалисты, наша команда, наши министерства, наши военные на очень высоком уровне, который они сегодня продемонстрировали", — сказал Зеленский журналистам.

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