"Речь была направлена только на одно…": Яценюк оценил выступление Зеленского

Политик объяснил, что было не так с выступлением президента в парламенте

Яценюк раскритиковал выступление Зеленского в Раде. Коллаж "Сегодня"

Вся речь президента Владимира Зеленского была направлена ​​только на одно – удержать власть и удержать рейтинг, а не на то, чтобы сохранить страну. Об этом заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что для объединения вокруг государства, его ценностей, независимости и суверенитета "нужен президент и его слово".

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"Для того, чтобы продемонстрировать, что Украина действительно едина, а не делить страну на тех, кто за, и кто против, в столь сложное время. Не может Владимир Зеленский сегодня заниматься тем, чтобы только удерживать свою власть. Это то, что я увидел сегодня с трибуны парламента. Вся речь Зеленского была направлена ​​только на одно – "я хочу удержать власть, я хочу удержать рейтинг", – сказал Яценюк.

В то же время, по его убеждению, главным должно быть стремление сохранить страну. Президенту, по словам политика, должно быть все равно, каков будет его рейтинг, но не безразлично, что будет с государством.

"Нет такого вообще понимания", – добавил Яценюк.

Обращение Зеленского к Раде