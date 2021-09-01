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Противодействие "Северному потоку – 2". Вашингтон выделит Украине $45 млн помощи

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
1 сентября, 14:29
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Президент США Джо Байден в среду примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме
Цель этого диалога состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия "Северного потока - 2". Коллаж: "Сегодня"
Цель этого диалога состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия "Северного потока - 2". Коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в среду намерены объявить о запуске диалога по энергетике и климату, целью которого будет, в том числе, решение проблем, связанных с влиянием газопровода "Северный поток – 2".

"Говоря об энергетике, президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого встанет министерство энергетики США", – цитирует Белый дом слова высокопоставленного официального представителя администрации с телефонного брифинга.

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Чиновник указал, что цель этого диалога, среди прочего, состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия "Северного потока – 2".

"Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата и дальнейшее решение проблемы воздействия "Северного потока – 2", – цитирует его слова Белый дом.

Кроме того, в Белом доме заявили, что продолжат поддерживать народ Украины, "пострадавший в результате кризиса с Россией на востоке" страны.

Чиновник указал, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи.

"Говоря о гуманитарной помощи, мы также продолжаем поддерживать украинцев, которые по-прежнему страдают от кризиса с Россией на востоке, и рады объявить, что в этом году правительство США предоставит дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые от этого остаются в нужде", – сказал он.

На брифинге высокопоставленный представитель администрации Белого дома заверил, что США ждут продолжения обсуждения ситуации в области безопасности, с которой Украина сталкивается по отношению к России.

"Что касается безопасности, мы с нетерпением ждем продолжения обсуждения ситуации в области безопасности, с которой Украина сталкивается по отношению к России, – продолжая видеть акты российской агрессии в регионе. И президент будет с нетерпением ждать более полной информации от президента Зеленского о текущей ситуации с безопасностью", – подчеркнул чиновник.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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