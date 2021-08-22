Прием был "отрезвляющим" – немецкий журналист о визите Меркель в Киев (видео)

Поприветствовать Меркель в Киеве приехали всего несколько человек, среди которых посол Германии в Украине

Ангелу Меркель в "Борисполе" руководство Офиса президента не встретило. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS

Канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь" не встречало ни руководство Офиса президента, ни Министерство иностранных дел. Немецкий журналист Йорг Бланк назвал прием Меркель "отрезвляющим".

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Об этом он написал в Twitter.

"Отрезвляющий прием канцлера в Киеве. Виталия Кличко также не было, как планировалось. Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?",– написал немецкий журналист.

Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporterpic.twitter.com/xHPfVwn7Xn — Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой "Орден Свободы" за многолетнюю поддержку Украины.

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Накануне в международном аэропорту "Борисполь" мэра Киева Виталия Кличко не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не везет в Киев никаких договоренностей относительно Украины и точно не будет выдвигать каких-либо требований Зеленскому.