Президент Эстонии не выучила русский язык в знак протеста

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не говорит на русском языке, потому что еще в школьные годы решила не изучать его в качестве протеста.
Об этом эстонский лидер рассказала журналистам "Европейской правды".
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"Это был такое небольшое сопротивление системе с моей стороны в советское время. Ты должен был пойти на урок, выучить "стихотворение" и сделать упражнение из книги – но этого минимума было достаточно. Это было несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны – но тогда для меня, ребенка, это была возможность сопротивляться, не изучая lingua franca СССР. Поэтому я действительно плохо говорю по-русски", – пояснила Керсти Кальюлайд.
В этом же интервью балтийский политик отметила, что Украине понадобится 20 лет, чтобы вступить в Европейский союз.
Позиция президента
- Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд находилась в Украине в качестве участника саммита "Крымская платформа". Она подписала декларацию, которая поддерживает международное давление на Россию для прекращения оккупации Крыма и города Севастополя.
- В мае Керсти Кальюлайд подписала совместное заявление президентов трех стран Балтии, в котором осуждается переписывание Россией истории, в частности, касающейся Второй мировой войны.