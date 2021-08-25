Президент Эстонии не выучила русский язык в знак протеста

В интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, почему не разговаривает на русском языке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время саммита "Крымская платформа" 23 августа / Коллаж "Сегодня"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не говорит на русском языке, потому что еще в школьные годы решила не изучать его в качестве протеста.

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Об этом эстонский лидер рассказала журналистам "Европейской правды".

"Это был такое небольшое сопротивление системе с моей стороны в советское время. Ты должен был пойти на урок, выучить "стихотворение" и сделать упражнение из книги – но этого минимума было достаточно. Это было несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны – но тогда для меня, ребенка, это была возможность сопротивляться, не изучая lingua franca СССР. Поэтому я действительно плохо говорю по-русски", – пояснила Керсти Кальюлайд.

В этом же интервью балтийский политик отметила, что Украине понадобится 20 лет, чтобы вступить в Европейский союз.

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