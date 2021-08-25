Власть
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралимпиада. Игры сильных духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Президент Эстонии не выучила русский язык в знак протеста

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 августа, 15:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В интервью президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, почему не разговаривает на русском языке
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время саммита "Крымская платформа" 23 августа / Коллаж "Сегодня"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время саммита "Крымская платформа" 23 августа / Коллаж "Сегодня"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не говорит на русском языке, потому что еще в школьные годы решила не изучать его в качестве протеста.

Реклама

Об этом эстонский лидер рассказала журналистам "Европейской правды".

Читайте также:

"Это был такое небольшое сопротивление системе с моей стороны в советское время. Ты должен был пойти на урок, выучить "стихотворение" и сделать упражнение из книги – но этого минимума было достаточно. Это было несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны – но тогда для меня, ребенка, это была возможность сопротивляться, не изучая lingua franca СССР. Поэтому я действительно плохо говорю по-русски", – пояснила Керсти Кальюлайд.

В этом же интервью балтийский политик отметила, что Украине понадобится 20 лет, чтобы вступить в Европейский союз.

Реклама

Читайте также:

Позиция президента

  • Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд находилась в Украине в качестве участника саммита "Крымская платформа". Она подписала декларацию, которая поддерживает международное давление на Россию для прекращения оккупации Крыма и города Севастополя.
  • В мае Керсти Кальюлайд подписала совместное заявление президентов трех стран Балтии, в котором осуждается переписывание Россией истории, в частности, касающейся Второй мировой войны.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
727 случаев за сутки
Подробнее
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять