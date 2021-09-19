Преступление Путина не может остаться без ответа – Арсений Яценюк

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании выборов в РФ

Россияне выберут 450 депутатов Госдумы / Фото: Коллаж: Сегодня

Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Госдуму РФ и убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств.

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк написал в Facebook.

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"В России продолжаются так называемые "выборы" в Государственную Думу. Ни выбора, ни чести, ни стыда на этом спектакле нет", – написал он.

Незаконное проведение выборов в российскую Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей является прямым нарушением Конституции и законодательства Украины, отметил Арсений Яценюк.

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Этот процесс, по его словам, также нарушает основные принципы и нормы международного права, Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт, Будапештский меморандум 1994 года, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятой 27 марта 2014, и другие международно-правовые акты.

Он отметил, что Верховная Рада уже обратила внимание всего на эти нарушения.

Арсений Яценюк призвал власти официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы.

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По инициативе "Народного фронта", напомнил он, именно такую ​​позицию заняла Украина в 2016 году.

"Следует убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств", – подчеркнул он.

По мнению Арсения Яценюка, в сотрудничестве с нашими партнерами следует сформировать единую международную позицию, чтобы добиться недопущения незаконно избранных российских парламентариев к работе в парламентских ассамблеях, в частности ПА Совета Европы.

"Очередное преступление президента Путина не может остаться без ответа нашего государства", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Кого будут выбирать?

Россияне выберут 450 депутатов Госдумы:

225 депутатов по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат);

еще 225 депутатов – от политических партий, по федеральному избирательному округу (пропорционально числу голосов по спискам кандидатов).

В этом году на парламентские выборы зарегистрировались 3812 кандидатов от 14 партий.

Также россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны (в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях).

В 39 субъектах, кроме Камчатки и Чукотки, граждане проголосуют за депутатов законодательных собраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты собраний по представлению президента.

Напомним, ранее ВР Украины призвала не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты массово паспортизируют жителей ОРДЛО.