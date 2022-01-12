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Порошенко озвучил план перед возвращением в Украину, который согласовали США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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12 января, 23:26
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Пятый президент Украины попросил не раздувать конфликты и всем объединиться
Порошенко в Брюсселе наблюдал за переговорами НАТО с Россией / Коллаж "Сегодня"
Порошенко в Брюсселе наблюдал за переговорами НАТО с Россией / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат и руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня уехал из Варшавы в Брюссель. Как сообщил политик в эфире телеканала Прямой, в столице Бельгии у него был ряд встреч с европейскими партнерами Украины.

Вопрос санкций

По мнению пятого президента, против Москвы необходимо уже в данный момент вводить санкции.

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"Санкции, которые должны быть применены уже в данный момент для того, чтобы ослабить Россию, ослабить ее военную мощь и ослабить аппетиты России в отношении Украины и европейской безопасности", – сказал он.

В частности, политик подчеркнул, что всем политическим силам в Украине необходимо объединиться, чтобы противостоять планам российского президента Владимира Путина. По словам Порошенко, такого же мнения придерживаются Соединенные Штаты Америки.

"Безусловно, мне очень понравилось и стало очень своевременным заявление заместителя государственного секретаря, великого друга Украины, человека, очень хорошо понимающего ситуацию в Украине, Виктории Нуланд, которая сказала, что на сегодняшний день первым приоритетом для Украины является единение политических сил, не раздувание конфликтов и невозможность для Путина взорвать Украину изнутри", – добавил он.

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Встреча

  • 12 января в Брюсселе между представителями России и НАТО прошли переговоры по предоставлению Кремлю гарантий безопасности.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между сторонами существуют разногласия, которые трудно преодолеть. Но диалог начался.
  • Россия пришла на переговоры с новыми ультиматумами. О них заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам переговоров с НАТО в Брюсселе.
  • Поскольку не был достигнут прогресс, сенаторы США внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях против Москвы в случае ее нападения на Украину. Он называется " Защита суверенитета Украины ".

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