Порошенко озвучил план перед возвращением в Украину, который согласовали США

Народный депутат и руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня уехал из Варшавы в Брюссель. Как сообщил политик в эфире телеканала Прямой, в столице Бельгии у него был ряд встреч с европейскими партнерами Украины.
Вопрос санкций
По мнению пятого президента, против Москвы необходимо уже в данный момент вводить санкции.
"Санкции, которые должны быть применены уже в данный момент для того, чтобы ослабить Россию, ослабить ее военную мощь и ослабить аппетиты России в отношении Украины и европейской безопасности", – сказал он.
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В частности, политик подчеркнул, что всем политическим силам в Украине необходимо объединиться, чтобы противостоять планам российского президента Владимира Путина. По словам Порошенко, такого же мнения придерживаются Соединенные Штаты Америки.
"Безусловно, мне очень понравилось и стало очень своевременным заявление заместителя государственного секретаря, великого друга Украины, человека, очень хорошо понимающего ситуацию в Украине, Виктории Нуланд, которая сказала, что на сегодняшний день первым приоритетом для Украины является единение политических сил, не раздувание конфликтов и невозможность для Путина взорвать Украину изнутри", – добавил он.
Встреча
- 12 января в Брюсселе между представителями России и НАТО прошли переговоры по предоставлению Кремлю гарантий безопасности.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между сторонами существуют разногласия, которые трудно преодолеть. Но диалог начался.
- Россия пришла на переговоры с новыми ультиматумами. О них заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам переговоров с НАТО в Брюсселе.
- Поскольку не был достигнут прогресс, сенаторы США внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях против Москвы в случае ее нападения на Украину. Он называется " Защита суверенитета Украины ".