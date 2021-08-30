Порошенко дал несколько советов Зеленскому к встрече с Байденом

Важно установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома

Порошенко считает, что во время встречи двух президентов нужно найти пути прекращения российской агрессии в Донбассе / Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" в своем видеообращении дал несколько советов президенту Владимиру Зеленскому перед его встречей с президентом США Джо Байденом.

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Об этом он сказал в видеообращении.

"По приглашению Президента США Джозефа Байдена состоится долгожданный визит Президента Украины в США. По собственному опыту знаю вес и значение Вашингтона для становления независимоой, демократической и сильной Украины. Поэтому не могу не болеть за успех и результативность украинского-американского саммита", – заявил Порошенко.

По его словам, сейчас важно установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома и подтвердить решительную настроенность Украины на углубление стратегического партнерства и союзничества с США.

Он отметил, что нужно запустить механизмы Комиссии стратегического партнерства. А все идеи и инициативы были заложены еще во времена вице-президентства Байдена.

Также, по словам Порошенко, нужно найти оптимальные пути проактивного привлечения США для прекращения российской агрессии на Донбассе. А также убедить американских чиновников и крупный бизнес во внедрении демократических и социально-экономических реформ в Украине и борьбе с коррупцией.

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"Именно через реальные реформы и настоящее независимое правосудие пролегает путь к реализации так называемого американского "плана Маршалла-Байдена" по Украине, который я предложил новоизбранному президенту Байдену во время первых контактов с его командой в начале года. Надеюсь, что Зеленский разовьет эту инициативу под время своего визита в Белый дом", – заявил Порошенко.

Не забыл он и о Северном потоке-2. Считает, важным договориться о совместном противодействии Северному потоку-2. Также нужно договориться о визите Байдена в Украину.

Лидер партии также считает крайне актуальным зафиксировать место Украины в системе стратегических энергетических приоритетов США, одним из элементов которой должно стать совместное противодействие Северному потоку-2.

"Есть пара важных локаций в США, которые Владимир Зеленский должен посетить, если речь идет о серьезном, содержательном, а не пиар-визите. Прежде всего, речь идет о штаб-квартире МВФ, где Президент Украины должен провести переговоры с исполнительным директором Фонда Кристалиной Георгиевой. Не менее важен и символическое направление – штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, где Зеленский должен представить наработки Крымской платформы и привлечь ООНовский компонент к международным усилиям по деоккупации Крыма", – считает Порошенко.

Зеленский в США

Визит Владимира Зеленского в США начнется 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. А встреча с американским лидером состоится 1 сентября.

в США начнется 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. А До этого президенты Зеленский и Байден еще не встречались лично, а только говорили по телефону.

Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.

Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приехал.

Особенно нужной встреча Зеленского и Байдена стала после недавней соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2", от которого не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается убедить Байдена в опасности российского газопровода.

Как сообщали новости "Сегодня"", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.