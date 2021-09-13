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Поедет ли Зеленский на Генассамблею ООН в США: на Банковой назвали условие

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 сентября, 09:28
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Глава государства еще раз предложит странам ООН присоединиться к декларации Крымской платформы
Зеленский ранее уже выступал вживую на Генассамблее ООН, а в этом году может и не приехать
Зеленский ранее уже выступал вживую на Генассамблее ООН, а в этом году может и не приехать / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский полетит в США на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в том случае, если там будут какие-то серьезные встречи, договоренности, подписание документов. А ради одного только выступления – визита не будет.

Об этом заявил телеканалу "ДОМ" пресс-секретарь лавы государства Сергей Никифоров.

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Он объяснил, что если не будет конкретики в США, то президент выступит в ООН онлайн из Киева.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени – день туда, день обратно на перелет – ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза – какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов – оправдывает эту трату времени, президент решит – лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", – сказал Никифоров.

По его словам, в своем выступлении (либо в США, либо с Киева) Зеленский еще раз предложит странам ООН присоединиться к декларации "Крымской платформы".

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"Я думаю, что президент может представить эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. – Ред.). Все-таки ООН – это 193 страны. Это было бы хорошим жестом", – резюмировал спикер Банковой.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

  • Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
  • Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.
  • Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.

Напомним, Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

Также президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

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