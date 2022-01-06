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Побег Порошенко – в ГБР выяснили, как улетал пятый президент

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 января, 21:12
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Следователи получили всю информацию о билете политика
Порошенко улетел, но обещал вернуться/Коллаж "Сегодня"
Порошенко улетел, но обещал вернуться/Коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований (ГБР) изучило обстоятельства поспешного отъезда из страны обвиняемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко 17 декабря, сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить лидеру партии "Европейская солидарность" повестку на допрос. ГБР сделало выводы, что Порошенко улетел из страны в спешном порядке.

Об этом говорится в заявлении ГБР.

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Вывод ГБР

"Сегодня, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко П.А. в страны ЕС. В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий", – говорится в заявлении.

В ходе следственных действий следствие получило от авиакомпании информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР попытались вручить ему повестку возле выхода из Верховной Рады.

Что известно

  • Напомним, Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
  • 17 декабря днем следователи бежали за машиной Порошенко, надеясь вручить ему повестку. Через несколько часов политика заметили в международном аэропорту Киева. А 18 декабря он сообщил, что отправился в давно запланированный дипломатический визит за границу.
  • В итоге исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко утвердил меру пресечения, которую прокуратура будет просить у суда для Порошенко.
  • Сам Петр Алексеевич уверяет, что обязательно вернется в Украину и ответит на все вопросы следователей.
  • 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы председателя партии "Европейская солидарность" и пятого главы государства Петра Порошенко по ходатайству прокуроров, которые не дождались ответов на свои вопросы.

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