Пересел не вертолет. Зеленский объяснил, куда делся его самолет

Зеленский рассказал, что произошло с президентским воздушным флотом и кто виноват

Зеленский рассказал, почему не летает на президентском самолете / Коллаж "Сегодня"

На прошедшем 26 ноября пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского стало известно, почему лидер страны вынужден пользоваться вертолетами министерств, а не положенными президенту бортами.

Как летает

"Самолет президента не работает. Потому что не может наш директор Госуправления делами выделить на это деньги. Знаете почему? Потому что все медиа кричат, не дай Боже, что-то тратится на президента. Я не могу брать другой самолет. А тут все давят. Директор Госуправления делами так же боится. И никаких от этого плюсов, кроме того, что теперь все знают, что нет самолета у президента Украины и (думают – Ред.) такая авиация в Украине", – пожаловался журналистам Зеленский.

Реклама

Также президент рассказал, что за два дня до скандального дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака, поломался президентский вертолет. И снова, по версии Зеленского, это произошло из-за того, что Госуправление делами не смогло вовремя отремонтироваться вертолет.

Тогда Офис президента обратился к Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и после выяснения, законно ли это, президент с семьей воспользовался вертолетом спасателей.

"Мы полетели двумя вертолетами: военным и ГСЧС. Президент никогда не летает одним вертолетом. К сожалению, не разрешено мне летать на одном вертолете. Летают сопровождающие. Всех деталей не расскажу, про снайперов, так далее, однако это жизнь. Был вертолет с сопровождением", – рассказал Зеленский.

Реклама

Скандал

Согласно расследованию издания "Украинская правда", Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области. Для перевозки гостей, утверждают журналисты, были задействованы вертолеты ГСЧС.

В Офисе Президента информацию о 4-дневном праздновании юбилея Андрея Ермака опровергли. Пресс-служба ОП сообщила, что День рождения он праздновал с родителями.

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что к сожалению, из-за большого внимания к своей персоне ни он, ни его семья не могут нигде отдохнуть в Киеве. Поэтому приходится летать в Гуту, например.