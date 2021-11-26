Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Пересел не вертолет. Зеленский объяснил, куда делся его самолет

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 18:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зеленский рассказал, что произошло с президентским воздушным флотом и кто виноват
Зеленский рассказал, почему не летает на президентском самолете / Коллаж "Сегодня"
Зеленский рассказал, почему не летает на президентском самолете / Коллаж "Сегодня"

На прошедшем 26 ноября пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского стало известно, почему лидер страны вынужден пользоваться вертолетами министерств, а не положенными президенту бортами.

Как летает

"Самолет президента не работает. Потому что не может наш директор Госуправления делами выделить на это деньги. Знаете почему? Потому что все медиа кричат, не дай Боже, что-то тратится на президента. Я не могу брать другой самолет. А тут все давят. Директор Госуправления делами так же боится. И никаких от этого плюсов, кроме того, что теперь все знают, что нет самолета у президента Украины и (думают – Ред.) такая авиация в Украине", – пожаловался журналистам Зеленский.

Реклама

Также президент рассказал, что за два дня до скандального дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака, поломался президентский вертолет. И снова, по версии Зеленского, это произошло из-за того, что Госуправление делами не смогло вовремя отремонтироваться вертолет.

Тогда Офис президента обратился к Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и после выяснения, законно ли это, президент с семьей воспользовался вертолетом спасателей.

"Мы полетели двумя вертолетами: военным и ГСЧС. Президент никогда не летает одним вертолетом. К сожалению, не разрешено мне летать на одном вертолете. Летают сопровождающие. Всех деталей не расскажу, про снайперов, так далее, однако это жизнь. Был вертолет с сопровождением", – рассказал Зеленский.

Реклама

Скандал

Согласно расследованию издания "Украинская правда", Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области. Для перевозки гостей, утверждают журналисты, были задействованы вертолеты ГСЧС.

В Офисе Президента информацию о 4-дневном праздновании юбилея Андрея Ермака опровергли. Пресс-служба ОП сообщила, что День рождения он праздновал с родителями.

Во время пресс-марафона Зеленский заявил, что к сожалению, из-за большого внимания к своей персоне ни он, ни его семья не могут нигде отдохнуть в Киеве. Поэтому приходится летать в Гуту, например.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Военное положение с 1 декабря – готов ли Зеленский на самый радикальный сценарий Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Украина осталась без Меркель и Макрона: что будет с "Нормандской четверкой" в 2022 году Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять