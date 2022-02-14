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"Нужно срочно исправить ситуацию": Яценюк дал совет Зеленскому

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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14 февраля, 18:03
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Президент должен четко сказать, что как будет выполнять одну из ключевых норм Конституции
Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua

"Президенту Зеленскому нужно срочно исправить ситуацию и очень четко сказать, что как гарант украинской Конституции он заявляет на весь мир: Украина будет членом НАТО", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире канала Украина 24.

Комментируя заявления во время пресс-конференции президента Украины с канцлером Германии, Арсений Яценюк отметил:

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"Я вообще не понял, что хотел сказать Владимир Зеленский. Он, как президент, является гарантом украинской Конституции. И, в принципе, у него нет другого варианта – он обязан процитировать украинскую Конституцию и сказать, что как гарант будет выполнять одну из ключевых норм Конституции, где четко предусмотрено, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС. Даже если ему это лично не нравится, – а у меня сегодня закралось такое мнение, что ему членство Украины в НАТО лично не нравится", – подчеркнул он.

Однако, подчеркнул Арсений Яценюк, такой четкости и такой позиции от Владимира Зеленского он не услышал: "И это очень плохой сигнал, как внутри страны, так и на Запад".

"То есть уже сейчас Путин услышал, что по этому поводу можно торговаться, на это можно нажать, что есть вероятность, что Украина отступит назад. Наши западные партнеры по этому ответу услышали следующее: возможно, это может быть частью какого-либо соглашения, если украинская власть отказывается от членства в НАТО", – подчеркнул он.

"Зеленскому надо срочно исправить ситуацию и очень четко сказать, что как гарант украинской Конституции он заявляет на весь мир: Украина будет членом НАТО. Когда и как – это процесс. Но этот процесс должен завершиться членством Украины в НАТО", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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