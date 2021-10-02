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Недофинансирование армии превышает 2 млрд гривен – Гройсман

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 октября, 19:12
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Политик отметил, что получил ответ от Минобороны Украины на официальный запрос
У Минобороны долг перед военными
У Минобороны долг перед военными / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны Украины не имеет возможности профинансировать текущие потребности украинской армии на сумму более 2 млрд грн. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" сообщил лидер партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

Он отметил, что узнал о долге перед украинскими военными, в том числе теми, которые сейчас на передовой, направил официальный запрос в Министерство обороны, и получил ответ.

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"Наши ребята стоят на защите? Стоят! По состоянию на 1 сентября 2021 года Минобороны не имело возможности профинансировать средства на сумму 2,035 млрд грн. По состоянию на 27 сентября – потребность 2, 325 млрд грн, – сообщил Владимир Гройсман. – С Минобороны и войсками – штанга! Мы не заслуживаем такой власти, за которую каждый рассчитывается".

Госбюджет-2022: основные цифры

Ранее основные показатели госбюджета и запланированных показателей экономики представил министр финансов Сергей Марченко. Он назвал бюджет сбалансированным.

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Основные макропоказатели

  • доходы госбюджета: 1,277 трлн грн;
  • расходы госбюджета: 1,465 трлн грн;
  • дефицит госбюджета 3,5% (5,5% в 2021 году, к 2024 году должен составить 2,7%, заявил Марченко);
  • рост ВВП: 3,8%;
  • номинальный ВВП: 5,368 трлн грн;
  • инфляция: 6,2%;
  • средняя зарплата: 15 258 грн;
  • курс грн/$: 28,6/28,7 грн.

44,21% доходов бюджета составят поступления от НДС. Еще 12,6% – от НДФЛ. 10,75% доходов в госбюджет даст налог на прибыль предприятий.

Основные статьи расходов

  • Расходы по госдолгу: 574, млрд грн;
  • Безопасность и оборона: 319,4 млрд грн (5,95% от ВВП, +52,1 млрд грн за год);
  • Пенсионное обеспечение: 200 млрд грн в Пенсионный фонд. Также с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 будут доплачивать до 300 грн, если их пенсия меньше средней зарплаты за 2020 год, заявил Шмыгаль. С марта 2023-го ежегодно будут проводить индексацию этих доплат, добавил он.
  • Здравоохранение: 193,7 млрд грн (+31 млрд по сравнению с 2021 годом). Это позволит установить минимальную зарплату врачам на уровне 20 000 в 2022 году, заявил Шмыгаль. Средняя зарплата врача должна превысить 22 500 грн, добавил он. Минимальная зарплата среднего медперсонала в 2022 году должна составить 13 500 грн.
  • Образование: 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом). Шмыгаль добавил, что предусматривается рост зарплат учителей и рост в полтора-два раза стипендий студентов.
  • Министерство обороны: 131 млрд грн (13,4 млрд грн к 2021 году);
  • Развитие дорожной инфраструктуры: 124 млрд грн;
  • Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ: 25 млрд грн;
  • Наука: 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • Культура и искусство: 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);
  • Физкультура и спорт: 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);
  • Экология: 11,2 млрд грн.
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Ранее мы сообщали, сколько Кабмин выделил на соцподдержку украинцев.

Также напомним, пенсии в Украине повысят, но не всем: кого ждут новые доплаты до 300 грн.

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