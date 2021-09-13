"Не допущу блокировки главной реформы: Зеленский срочно собирает судей в ОПУ

Главу государства разозлило сегодняшнее решение Совета правосудия, который не смог выбрать трех членов Этического совета

Зеленский пытается перезагрузить судебную систему Украины, но она сопротивляется / Фото: president.gov.ua

В Офисе президента 16 сентября состоится встреча при участии руководителей органов судейского управления, в частности председателей Совета судей Украины, Верховного суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки", чтобы обсудить недопущение блокирования судебной реформы. Об этом сообщает ОПУ.

Сегодня Совет судей Украины не одобрил кандидатов на назначение в Этический совет. Напомним, что именно этот Совет потом проверяет кандидатов в Высший совет правосудия и его действующий состав на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности.

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Как сообщает Pravo.ua, председатель Совета судей Богдан Монич накануне заседания говорил, что в орган судейского самоуправления от некоторых судей поступили заявления о желании войти в состав Этического совета. Но к заявлениям не были поданы документы, подтверждающих судейский стаж кандидатов (не мене 15 лет). По итогам голосования ни один из допущенных кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

На Банковой это вызвало беспокойство относительно прогресса судебной реформы.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", – заявил Зеленский.

Судебная реформа в Украине

29 июня Верховная Рада приняла закон о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Это значит, что теперь будут контролировать не только работу судейского корпуса, но и тех, кто их назначает.

13 июля Рада поддержала предложения Зеленского в закон о ВККС: комиссия будет считаться полномочной, если из 11 членов комиссии шестеро будут судьями или бывшими судьями.

14 июля принят закон относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов. Этим же законом был создан и Этический совета.

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Напомним, ранее Зеленский объявил войну судебной системе. Он хочет провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон. И это еще далеко не все.

Также Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева. Он напомнил, что глава этого суда под подозрением, а у его брата находят сейфы с миллионами долларов.