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Намекнул на Закарпатье. Президент Венгрии заявил, что понимает боль Украины из-за Крыма

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 августа, 14:38
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По словам президента Венгрии, граждане его страны страдали в течение многих веков, а сейчас меньшинствам не разрешают использовать родной язык
Президент Венгрии заговорил о нацменьшинствах на "Крымской платформе". Коллаж "Сегодня"
Президент Венгрии заговорил о нацменьшинствах на "Крымской платформе". Коллаж "Сегодня"

Президент Венгрии Янош Адер заявил, что понимает, почему оккупация Крыма – чувствительная и незаживающая рана для украинцев. Ведь, по его словам, граждане Венгрии сейчас тоже в составе нацменьшинств других стран – вероятно с намеком на Закарпатье.

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Об этом он заявил на первом саммите "Крымской платформы".

Президент отметил, что в советские времена венгры оказались в составе других стран, хотя не хотели этого. Сейчас они являются нацменьшинствами соседних государств.

"Венгры, которые оказались в составе меньшинств других государств, страдали в течение многих веков, так как у них отобрали их школы, дома, принимались все меры, чтобы они не могли изучать свой язык", – сказал он.

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Янош Адер подчеркнул, что штрафы за употребление своего родного языка в другой стране противоречат идеалам демократии.

"Я думаю, что с памятью венгров, которые потеряли свои жизни, и памятью трагедии Трианонского договора мы можем сказать, что знаем наверняка, почему аннексия Крыма – такая чувствительная и незаживающая рана для украинцев", - добавил глава венгерского государства.

Что такое Трианонский договор?

4 июня 1920 года Венгрия, вопреки протестам, подписала Трианонский мирный договор, по которому страна лишилась 72% территории и 64% населения, в том числе 3 миллионов этнических венгров. Трианонский договор входит в число документов, которыми было оформлено окончание Первой мировой войны.

При активной поддержке нацистской Германии Трианонский договор пересмотрели в 1938-1940 годах, тогда Венгрия вернула себе часть земель, в том числе юг Словакии и Закарпатскую Украину.

Однако после Второй мировой войны Венские арбитражи были объявлены юридически ничтожными, и Венгрия вновь существует в границах, определенных Трианонским договором. Сейчас за ее пределами остаются значительные национальные венгерские меньшинства:

  • секеи в Румынии;
  • венгры Словакии, Австрии;
  • венгры Воеводины;
  • венгры в Украине.
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Отметим, сейчас в Украине разрабатывается законопроект о национальных сообществах – чтобы национальные меньшинства были полностью защищены.

Кроме того, в Украине уже принят закон о коренных народах. Депутаты определили, какие народы в Украине коренные и какие они получат права и возможности.

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