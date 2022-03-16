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Мы уже в третьей мировой – Яценюк про отказ НАТО закрыть небо над Украиной

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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16 марта, 11:22
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Автократы и диктаторы решили объединиться против демократий, отметил политик

"Мы должны осознать, что сейчас мы на самом деле в третьей мировой войне. Путин развязал третью мировую против свободного мира – против Украины, против Соединенных Штатов и против Европы", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире CNN 15 марта.

Отвечая на вопрос, почему НАТО отказывается ввести над Украиной бесполетную зону, Арсений Яценюк напомнил, что Альянс заявил, что это может вовлечь их в третью мировую войну.

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"Если, например, американские истребители с американскими летчиками будут контратаковать или атаковать российские истребители, это будет означать состояние войны между США или НАТО и Россией".

"Но мы живем в совершенно ином мире. Эта третья мировая война уже сейчас идет. С кибератаками, с дезинформацией, с политической и экономической деятельностью в США и ЕС против США и ЕС. С этими так называемыми санкциями против США и Европейского Союза. С единством между Китаем и Россией – и это еще один очень важный момент. Посмотрите, что сейчас происходит. Автократы и диктаторы решили объединиться против демократий", – отметил Яценюк.

"Мы пребываем в третьей мировой войне, которая является новым типом войны прокси", – добавил он.

Отвечая на вопрос об угрозе применения ядерного оружия, он подчеркнул: "Путин нестабильный. Возможно, он полностью или частично безумен. Но я не верю, что Путин готов применить ядерный арсенал".

"Путин и его нацистские друзья прекрасно понимают, что США и НАТО на 100% сильнее России. Это четкая угроза для России и Путина", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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