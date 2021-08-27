Мост через Днестр и энергетика: о чем Зеленский говорил с Санду

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с молдавской коллегой Майей Санду – лидеры государств обсудили ряд важных вопросов развития двусторонних отношений.
"Большая честь быть сегодня здесь. Для нас очень важны теплые, исторические, дружеские, соседские отношения с Молдовой. Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам нужно максимально сконцентрировать усилия для его использования", – отметил Зеленский.
Главными темами разговора президентов стали:
- перспективы торгово-экономического сотрудничества;
- реализация инфраструктурных проектов;
- строительство мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской границе;
- возвращение украинских энергетических компаний на молдавский рынок;
- сотрудничество в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.
"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению", – подчеркнул президент Украины.
Как известно, самолет Зеленского не смог с первого раза приземлиться в Молдове – над Кишиневом был сильный туман . Самолет развернули обратно в Украину.
Уже в ближайшие дни Зеленский осуществит еще один важнейший визит – в США. За встречей с Байденом следить канал "Украина 24" в спецэфире "Американский прием".