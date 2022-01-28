Мэр Мариуполя: амбиции Путина бьют по уровню жизни россиян

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что путинская милитаризация напрямую отражается на уровне жизни обычных россиян
Об этом он рассказал в интервью для Financial Times.
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"То, что вы видели сегодня в городе (Мариуполе – Ред.), вы не увидите сегодня в России. Мы видим Москву, Питер, но другие города не имеют развития в России. Почему? Потому что очень дорого удерживать армию. Поэтому надо ему сворачивать свою армию и инвестировать в Россию", — подчеркнул мэр Мариуполя.
Глава украинского города также отметил, что для полноценного наступления России на Украину Путину придется проводить широкую мобилизацию, которая может привести к падению режима.
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"Если он будет мобилизовать войско где-то миллион", — сказал Вадим Бойченко, — то сама Россия восстанет против Путина.
Мэр объяснил, что сегодня Мариуполь активно развивается благодаря тому, что является частью Украины. По его мнению, развитие — главное "оружие", уничтожающее российскую пропаганду.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.
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