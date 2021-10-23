"Медведя нет, все": за что Ляшко благодарен Зеленскому

Зеленский убрал Медведчука с политической арены, считает Олег Ляшко

Олег Ляшко: "Медведчук, можно считать, что исчез с политической карты Украины"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который не упускает случая критиковать действующую власть, на этот раз неожиданно похвалил президента Владимира Зеленского. Политик уточнил, что суд над Виктором Медведчуком стоит аплодисментов.

Об этом он сказал в интервью Наташе Влащенко на ее YouTube-канале.

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"Я не знаю мотивы. Я могу только догадываться, почему он преследует Медведчука... Но меня не интересуют причины, мне важен результат. А результат "на лицо". Даже под домашним арестом. Посмотрите, социология: Медведя нет, все. Такие политические персонажи как Медведь (Виктор Медведчук – ред.) можно считать, что исчез с политической карты Украины. И я этому аплодирую. За это Зеленскому надо сказать большое искреннее спасибо", – сказал Олег Ляшко.

Политик также отметил стремительное развитие карьеры Медведчука в последнее время, назвав это аморальностью: "Это не просто нонсенс. Это аморально и не укладывается в голове, когда в стране, которая восьмой год отражает российскую агрессию, кум Путина – на политической арене, кум Путина – кандидат в президенты, кум Путина – депутат парламента".

Олег Ляшко также назвал избирателей Виктора Медведчука "идиотами" и попросил их не обижаться на это.

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Дело Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. Ему грозит от 12 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов Украины (по версии следствия, в 2015 году подозреваемые, среди которых Виктор Медведчук, вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам информации, содержащей гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

20 октября в отношении Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда, начато еще одно расследование. Теперь по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).