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Кучма прокомментировал возможную встречу Зеленского с Путиным – эксклюзив "Сегодня"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
11 сентября, 13:16
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По словам второго президента Украины, на данном этапе нет надежды на большие шаги
Кучма уверен, что переговоры Путина и Зеленского будут полезными
Кучма уверен, что переговоры Путина и Зеленского будут полезными / Фото: Коллаж: Сегодня

Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал "Сегодня" на полях форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

"Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить – хотя бы с точки зрения пленных – и то это позитив", – сказал он "Сегодня".

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По его словам, на данном этапе нет надежды на большие шаги. Например, на то, что Россия уйдет из Донбасса.

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  • Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров.
  • Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.
  • В Кремле постоянно заявляли, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечали, что нет предпосылок и конкретно обработанных тем для такой встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что ситуация в отношениях с Украиной стала "ненормальной" и "неестественной". Он надеется на восстановление отношений с Украиной в недалеком будущем.

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В то же время журналист Дмитрий Гордон считает, что встреча Зеленского с Путиным ничего не даст.

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