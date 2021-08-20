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Кремль скрыл скандальный факт разговора Макрона с Путиным. О чем они говорили

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Выпускающий редактор Сегодня
20 августа, 14:58
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Французский президент просил освободить Навального из тюрьмы
Два президента говорили о Навальном, но россиянам об этом знать не положено. Коллаж "Сегодня"
Два президента говорили о Навальном, но россиянам об этом знать не положено. Коллаж "Сегодня" / Фото: REUTERS

В медиа разгорелся скандал вокруг телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 19 августа.

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Накануне официального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию, президент РФ созвонился со своим французским коллегой. По официальной версии Кремля, главы держав обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает сайт "Медуза".

В разговоре с Макроном Путин, конечно же, отрицал факт причастности РФ к войне на Востоке Украины и обвинял Киев в "целенаправленном обострении ситуации на линии столкновения".

В то же время, по информации Елисейского дворца, в ходе полуторачасовых переговоров президент Франции поднимал вопрос освобождения российского оппозиционера Алексея Навального, который в феврале этого года был приговорен к 3,5-летнему сроку заключения, и выборы в Госдуму России.

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Макрон призвал российского президента освободить Навального "в соответствии с решением Европейского суда по правам человека". Также глава Французской республики выразил надежду на то, что назначенные на сентябрь выборы в Госдуму пройдут в соответствии с критериями ОБСЕ.

Между тем, в сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина и Макрона не упоминается о том, чтобы главы двух держав обсуждали эти темы.

Отметим, что ровно год назад, 20 августа 2021 года Алексей Навальный был отравлен боевым ядом "Новичок". В этом инциденте оппозиционер обвинял напрямую президента РФ.

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