Кремль скрыл скандальный факт разговора Макрона с Путиным. О чем они говорили

В медиа разгорелся скандал вокруг телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 19 августа.
Накануне официального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию, президент РФ созвонился со своим французским коллегой. По официальной версии Кремля, главы держав обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает сайт "Медуза".
В разговоре с Макроном Путин, конечно же, отрицал факт причастности РФ к войне на Востоке Украины и обвинял Киев в "целенаправленном обострении ситуации на линии столкновения".
В то же время, по информации Елисейского дворца, в ходе полуторачасовых переговоров президент Франции поднимал вопрос освобождения российского оппозиционера Алексея Навального, который в феврале этого года был приговорен к 3,5-летнему сроку заключения, и выборы в Госдуму России.
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Макрон призвал российского президента освободить Навального "в соответствии с решением Европейского суда по правам человека". Также глава Французской республики выразил надежду на то, что назначенные на сентябрь выборы в Госдуму пройдут в соответствии с критериями ОБСЕ.
Между тем, в сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина и Макрона не упоминается о том, чтобы главы двух держав обсуждали эти темы.
Отметим, что ровно год назад, 20 августа 2021 года Алексей Навальный был отравлен боевым ядом "Новичок". В этом инциденте оппозиционер обвинял напрямую президента РФ.
Меркель собралась в Киев, но сделала крюк через Москву
- 10 августа стало известно о грядущей встрече Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Позднее стало известно, о чем Меркель будет говорить с Зеленским в Киеве.
- Но после того, как Меркель заявила о будущем визите в Украину, по дороге в Киев она собралась посетить Москву.
- Наши эксперты рассказали, о чем Меркель собирается говорить с Путиным перед визитом в Киев.
- И к каким именно последствиям для нашей страны может привести этот визит.