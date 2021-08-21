Коротко и по делу: о чем секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в эксклюзивном интервью "Сегодня"

В ближайшее время Совбез займется вырубкой леса и регионами, а еще там знают, почему США ушли из Афганистана и какие выводы из этого должна сделать Украина

/ Фото: УНИАН

У секретаря СНБО Алексея Данилова появился повод для гордости – персональные санкции РФ по отношению к нему. "Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было", – написал он в связи с этим на своей странице в Фейсбуке.

Реклама

Несколько раньше Данилов дал эксклюзивное интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Белянскому, ведущему телепрограммы "Большая деолигархизация". В этом интервью секретарь СНБО рассказал, чего ждать дальше от этого государственного органа, в последнее время сильно напрягающего политические элиты страны своими решениями. Также речь зашла о том, как Совбез вообще может повлиять на ситуацию в стране. Получился долгий разговор. Приводим его краткое содержание.

О причинах катастрофы украинского самолета в Иране

Первая большая работа, которую мы делали – это была работа, касавшаяся сбитого российской ракетой Тор-М1 в Тегеране нашего самолета . Это был первый вызов, который команда Владимира Александровича взяла на себя – непосредственно Совет безопасности и обороны, аппарат Совета занимался этим вопросом.

. Это был первый вызов, который команда Владимира Александровича взяла на себя – непосредственно Совет безопасности и обороны, аппарат Совета занимался этим вопросом. И мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран, и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот наш самолет был сбит ракетой российского производства, а именно – Тор-М1.

Мы считаем, что это была осознанная ситуация. За несколько дней до этого американцы убили генерала Сулеймани, и они [власти Ирана, – "Сегодня"] должны бы были объявить тотальную войну американцам. И чтобы чем-то перебить этот вопрос, они вместе с россиянами сделали такое.

Данилов утверждает, что Иран сознательно пошел на уничтожение украинского пассажирского самолета, чтобы отвлечь внимание своих патриотов от мести американцам за убийство генерала Сулеймани / Фото: BBC news

О судах по признанию решения СНБО незаконными

Люди, которые длительный период времени издевались над нашей страны, делали очень неприятные вещи для развития нашей страны, конечно, должны защищаться. Потому что они имеют большие состояния, привыкли чувствовать себя так в нашей стране, как они чувствовали себя при президентах, которые были до этого. И они считали, что им за это ничего не должно быть.

Об истоках коррупции в Украине

Я говорил, что этот процесс начался в 1998 году – с первых денег, которые были занесены именно в Верховную Раду.

Это случилось во время процедуры избрания председателя Верховной Рады в 1998: был такой Павел Иванович Лазаренко . Была тогда борьба, кто станет председателем Верховной Рады. Закончилось тем, что господин Медведчук тогда стал спикером парламента, кстати, в 1998 году.

. Была тогда борьба, кто станет председателем Верховной Рады. Закончилось тем, что господин Медведчук тогда стал спикером парламента, кстати, в 1998 году. Он так же сегодня находится под санкциями, которые на него наложили решением Совета нацбезопасности и обороны...

По мнению Данилова, коррупция в Украине началась с первой взятки, которую занесли в ВР. И в этом контексте он тут же вспоминает Виктора Медведчука / Фото: Wikipedia

О "законе кошки"

Есть такой закон, он называется "закон кошки". Кошка постоянно пьет молоко с закрытыми глазами. Она думает, что из-за этого ее никто не видит. И когда "пьют наше молоко", и считают, что этого никто не видит – то извините, СНБО видит все.

А закрывать глаза, что этого не происходит – когда есть монополизация, когда начинают коррумпировать госслужащих? Когда нужно решить тот или иной вопрос в обход закона?

Я за то, чтобы каждый госслужащий за это отвечал. И сегодня, когда у нас начинаются определенные процессы – это как будто мы свет включаем – и тараканы сразу разбегаются. На сегодняшний день мы включаем свет почти на каждом заседании СНБО, и начинается движение.

О том, что произошло в Афганистане

Должна быть справедливость! У нас очень много вопросов, которые абсолютно несправедливы. Когда на маленьких возлагают большое, а большое забирают у маленьких.

Каждая страна должна заботиться о своем интересе. И когда нам говорят, что нам кто-то помогает – они помогают, если в этом есть их выгода.

То, что произошло в Афганистане: американцам надоело помогать и тратить свои деньги. Они просто ушли, и сейчас мы наблюдаем там ужасную ситуацию. Поэтому нам надо наводить порядок в нашей стране и не надо пугаться разговора с обществом. Надо объяснять, откуда что берется и куда оно отправляется.

На взлетном поле аэропорта Кабула остаются тысячи афганцев. Фото: avianews.com

О том, как остановить вырубку лесов

Президент дал поручение, мы готовим сейчас заседание СНБО. Будем предлагать свое видение развития лесной отрасли. Более того, мы приходим к вопросу, что с учетом того, что лес является нашим достоянием, но так же, лес – это сырье для промышленности, я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон такое словосочетание как промышленный лес.

Реклама

СНБО намерено заняться вырубкой лесов в Карпатах. Но там, кажется, нашли необычное решение / Фото: РБК

О деолигархизации

Никакого распределения большого бизнеса происходить на сегодняшний день уже не может. Он уже сформирован. Но надо привести его в соответствие с целями и задачами, стоящие перед государством.

О государстве и гражданине

Я вот задал вам вопрос, сколько каждый платит налогов, и вы уже задумались... Вы должны это знать. Потому что, когда вы знаете, вы можете сказать: власть, подожди, я гражданин, я заплатил налоги, вы за мои налоги существуете. Это классическое выражение – у государства нет собственных денег. Все деньги, которые есть в государстве – или деньги от налогоплательщиков, или деньги, которые мы временно позаимствовали у тех или иных институтов, и которые нам надо будет отдавать.

Во время нашего интервью, Данилов неоднократно повторил: у президента Украины есть намерение вплотную заняться региональной политикой и эффективной работой громад. / Фото: president.gov.ua

Читайте также: