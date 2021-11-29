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"Киев остался мирным городом": Кучма простился с Омельченко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 ноября, 13:03
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Киевляне прощаются с бывшим градоначальником, который сделал большой вклад в развитие столицы
Так Омельченко (слева) и Кучма обсуждали дела столицы. Фото: facebook.com/darka.olifer
Так Омельченко (слева) и Кучма обсуждали дела столицы. Фото: facebook.com/darka.olifer

Второй президент Украины (1994 – 2005) Леонид Кучма считает, что бывший мэр Киева Александр Омельченко, который умер накануне, оказал сильное влияние на развитие столицы.

Об этом в Facebook написала его пресс-секретарь Дарка Олифер.

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Он считает, что вклад Омельченко в утверждение суверенной Украины невозможно переоценить, а в должности мэра Киева он сделал все, чтобы старинный и прекрасный город стал настоящей столицей молодого государства.

"Дороги, инфраструктурные постройки, школы, станции метро. Город становится открытым для всех, кто готов работать, расти, двигаться вперед. Но самое главное – это вклад Александра Омельченко в возвращение величайших святынь украинского народа. Среди всей нашей работы сейчас в первую очередь думаю о восстановлении Свято-Михайловского Златоверхого Собора и Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Мы вместе работали над организацией государственного визита главы Ватикана и Римско-Католической церкви Иоанна Павла II в Украину. Благодаря содействию Александра Александровича возведен Патриарший собор Воскресения Христова, ставший главным храмом для греко-католиков", – говорит Кучма.

Второй президент также напомнил, что во время Оранжевой Революции в 2004 году Омельченко сделал все, чтобы "Киев остался мирным городом", всегда был на стороне правды, ответственности и профессионализма.

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"Помню, как мы общались на параде по случаю 30-летия Независимости Украины. Весь мир видел, как самобытен центр нашего столицы. Александр Омельченко сделал его таковым. Он до конца отдал себя работе на благо общества. Если кто сможет – пусть сделает лучше. Мы с вами потеряли друга и соратника. Пусть его душа покоится с миром. Вечная и светлая память", – сказал Кучма.

Смерть Александра Омельченко

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