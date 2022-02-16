Гройсман – Путину: Никакое голосование или закон от Госдумы не дает вам права взять то, что принадлежит украинскому народу

Украина сегодня сильнее, чем когда-либо, не боится кремлевских уловок и готова дать отпор, подчеркнул политик в своем обращении

/ Фото: Кабинет министров Украины

Ни одно голосование и ни один закон, проголосованный в Государственной Думе Российской Федерации, не дает права Кремлю и его главе Владимиру Путину прикасаться к территории и собственности, которые принадлежат украинскому народу. Об этом в своем обращении сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

По словам политика, голосование в "карманном" парламенте не создает для Путина легитимности.

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"Все понимают, что это ваша ручная Дума, а это еще одна нелепая попытка скрыть свои истинные намерения: украсть и унести то, что не ваше, а принадлежит украинскому народу! – сказал Гройсман. – Как и Сталин в прошлом, вы сделаете все, чтобы украсть ресурсы Украины, эксплуатировать и убивать наш народ. Вами управляет алчность. Мы, украинцы, защищаем свой дом, свои семьи, наше будущее. Поэтому вы никогда не победите!

Лидер "УСГ" подчеркнул: Украина сегодня сильнее, чем прежде, не боится кремлевских уловок и готова дать отпор. И это не меняют ни политические раздоры внутри страны между украинскими политиками, ни картинка, которую показывает российское телевидение.

"Среди украинского народа большая сплоченность. Украинская армия стоит вместе и никогда не сдастся. С каждым днем к Вооруженным силам территориальной обороны присоединяется все больше людей, готовых защищать свой дом. Социология подтверждает, что ваши угрозы только увеличивают готовность украинцев к активному сопротивлению, в том числе с оружием в руках, – отметил Гройсман. – С каждым днем Украина становится все более сплоченной и крепкой. И Украина не одна, она имеет поддержку своих союзников из демократического мира, который вы как авторитарный правитель ненавидите".

Как утверждает Гройсман, любая эскалация и угроза против Украины – это угроза всему демократическому миру. И сейчас мы все боремся за наше общее будущее, будущее Украины.