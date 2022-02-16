Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Гройсман – Путину: Никакое голосование или закон от Госдумы не дает вам права взять то, что принадлежит украинскому народу

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 14:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина сегодня сильнее, чем когда-либо, не боится кремлевских уловок и готова дать отпор, подчеркнул политик в своем обращении
/ Фото: Кабинет министров Украины

Ни одно голосование и ни один закон, проголосованный в Государственной Думе Российской Федерации, не дает права Кремлю и его главе Владимиру Путину прикасаться к территории и собственности, которые принадлежат украинскому народу. Об этом в своем обращении сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

По словам политика, голосование в "карманном" парламенте не создает для Путина легитимности.

Реклама

"Все понимают, что это ваша ручная Дума, а это еще одна нелепая попытка скрыть свои истинные намерения: украсть и унести то, что не ваше, а принадлежит украинскому народу! – сказал Гройсман. – Как и Сталин в прошлом, вы сделаете все, чтобы украсть ресурсы Украины, эксплуатировать и убивать наш народ. Вами управляет алчность. Мы, украинцы, защищаем свой дом, свои семьи, наше будущее. Поэтому вы никогда не победите!

Лидер "УСГ" подчеркнул: Украина сегодня сильнее, чем прежде, не боится кремлевских уловок и готова дать отпор. И это не меняют ни политические раздоры внутри страны между украинскими политиками, ни картинка, которую показывает российское телевидение.

"Среди украинского народа большая сплоченность. Украинская армия стоит вместе и никогда не сдастся. С каждым днем к Вооруженным силам территориальной обороны присоединяется все больше людей, готовых защищать свой дом. Социология подтверждает, что ваши угрозы только увеличивают готовность украинцев к активному сопротивлению, в том числе с оружием в руках, – отметил Гройсман. – С каждым днем Украина становится все более сплоченной и крепкой. И Украина не одна, она имеет поддержку своих союзников из демократического мира, который вы как авторитарный правитель ненавидите".

Как утверждает Гройсман, любая эскалация и угроза против Украины – это угроза всему демократическому миру. И сейчас мы все боремся за наше общее будущее, будущее Украины.

"И вы не сможете нас сломать... Мы останемся сильными, сплоченными и мы победим", – резюмировал лидер "Украинской Стратегии Гройсмана".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Отмена войны или дым в глаза. Чего ждать Украине после заявлений Москвы об отводе войск Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

223 883

заболело за неделю в Украине

-10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять