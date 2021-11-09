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Гройсман: Мотивировать к прививке против COVID-19 нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
9 ноября, 21:36
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Политик убежден, что на данный момент любой метод поощрения будет работать
Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Ключевой целью власти сегодня должно стать сохранение жизни украинцев и введение комплекса мотивационных мероприятий – в том числе в отношении тех, кто ошибся и по разным причинам приобрел поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины, лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, еженедельно Украина теряет "небольшой городок", ежедневно – "стадион", а вакцинация – единственное противодействие этим потерям. Именно поэтому доступ к прививке должны получить все желающие.

"Каждый человек имеет право на ошибку. Приобрел он подделку. Но задача какая? Спасти жизнь! Именно поэтому человек должен получить право прийти к врачу, сообщить о поддельном сертификате и привиться. А полиция уже пусть дальше проверяет (происхождение документов. – Ред.)", – сказал Гройсман.

По его убеждению, в условиях, когда вакцинация в стране фактически провалена, а власть потеряла время для закупки вакцин и проведения качественной разъяснительной работы, любой метод поощрения – работает.

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"Не нужно людей разделять – кто вакцинировался, кто нет. Людям нужно давать мотивацию к защите, даже средства – это точно повысит количество вакцинированных. Обеспечьте вакцинами, проведите разъяснительную работу, обеспечьте полный доступ к вакцинам не только в городах, но и в небольших громадах. А дальше – кислород в больнице, восстановление ритмичности финансирования учреждений здравоохранения, предоставление бесплатных пакетов противоковидного лечения для людей, которые болеют дома", – подчеркнул политик.

Отдельно он отметил организацию тестирования на коронавирус в школах и заведениях высшего и профессионального образования.

"Они (образовательные учреждения. – Ред.) закрываются, у нас будет провал в качестве образования. Можно же сделать смешанные формы обучения, а в школах принимать меры по выявлению ковида. Речь о тестировании! Это маленькие средства. Мы тратим миллиарды на лечение и теряем людей", – резюмировал экс-премьер.

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Ситуация с вакцинацией в Украине

  • За 8 ноября 240 440 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы – 100 001 человек.
  • С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).
  • Всего проведено 19 584 775 прививок. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Также напомним, Гройсман предложил платить украинцам за вакцинацию.

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