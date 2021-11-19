Гройсман: Действующая власть скоро вернется в "Лигу смеха"

Действующая власть, активно разлагающая политиков на разные "политические лиги", сама заслуживает единственное место – в "Лиге смеха". Правда, трагизм ситуации в том, что власть над страной смеется, а страна тем временем срывается в бездну. Об этом в эфире "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале Украина 24 сказал лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.
По его словам, сегодня каждый украинец приходит домой и ему нужно включить свет, желательно, чтобы в квартире было тепло. Но здесь и там слышим об выключении электричества, для промышленности газ подорожал втрое. И никто не думает о том, сколько стоят и будут стоить продукты питания.
"Власть не беспокоит вопрос повышения зарплат и пенсий. У нас беда в стране, а власти делают вид, что ничего не происходит… Минимальная зарплата должна быть 8 тыс. грн, или 10 тыс. грн. Но деньги раскладывают на свои "хотелки". Я не один в стране, кто не понимает мнений действующей власти. Они рассказывают, кто и в какой политической "лиге", но кто в какой лиге и кто будет чемпионом – решают украинцы! "Слугам народа" нужно думать не о том, кого в какую лигу записывать, а как собирать "манатки" и возвращаться в "Лигу смеха". Хотя так, как они шутят над Украиной, – эти шутки не смешные, а грустные, а иногда и трагические", – сказал Владимир Гройсман.
Последние заявления Гройсмана
- Владимир Гройсман на днях прокомментировал новую инициативу президента Владимира Зеленского выдавать тысячу гривен за прививки от ковида. Политик заявил, что два месяца назад уже советовал власти платить по тысяче за вакцинацию. А теперь он требует пересмотреть военный бюджет и уверен, что на это можно найти средства, как нашли на "Вовину тысячу".
- Также Гройсман предупредил о большой проблеме для Украины из-за мигрантов. Он отметил, что угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой.
- А тем временем украинцы назвали Гройсмана лучшим премьер-министром Украины.