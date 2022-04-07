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Фонд "Открой Украину" с начала войны передал помощь украинцам почти на 24 млн грн

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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7 апреля, 14:00
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ВСУ доставлено вооружение и оборудование, мирным жителям – сотни тонн продуктов и вода
/ Фото: Коллаж: Сегодня, Facebook / Фонд "Відкрий Україну"

С начала войны Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" доставил помощь почти на 24 млн грн. Более половины этой суммы пошло на вооружение, средства защиты и оборудование для украинских защитников.

В частности, сообщается, что украинским военным были направлены:

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  • вооружение;
  • бронежилеты;
  • каски;
  • тепловизоры;
  • оптические прицелы;
  • аптечки;
  • сумки для магазинов.

Кроме того, 4,05 млн грн было перечислено на счет ВСУ в НБУ.

Фонд Арсения Яценюка также оказывает помощь мирному населению. В пострадавшие от российского вторжения регионы (Киев и область, Харьков и область, Николаев и область) доставлены:

  • 154 тонны муки;
  • свыше 95 тонн воды;
  • 12 тонн тушенки;
  • 12 тонн крупы;
  • 11 тонн консервов;
  • 10 тонн фасоли тушеной;
  • 8,36 тонны мясо-колбасных изделий;
  • 7 тонн средств личной гигиены, детского питания, медикаментов и кормов для домашних животных;
  • 5 тонн яблок.

Кроме того, 4,43 млн грн передано на помощь больницам через Украинскую Греко-Католическую Церковь, 1,48 составляет помощь больницам и военным через Украинский Католический Университет.

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Фонд организовал также логистическую помощь для передачи более 100 тонн гуманитарного груза в украинские города из Албании и Греции.

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