Фонд "Открой Украину" с начала войны передал помощь украинцам почти на 24 млн грн

С начала войны Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" доставил помощь почти на 24 млн грн. Более половины этой суммы пошло на вооружение, средства защиты и оборудование для украинских защитников.
В частности, сообщается, что украинским военным были направлены:
- вооружение;
- бронежилеты;
- каски;
- тепловизоры;
- оптические прицелы;
- аптечки;
- сумки для магазинов.
Кроме того, 4,05 млн грн было перечислено на счет ВСУ в НБУ.
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Фонд Арсения Яценюка также оказывает помощь мирному населению. В пострадавшие от российского вторжения регионы (Киев и область, Харьков и область, Николаев и область) доставлены:
- 154 тонны муки;
- свыше 95 тонн воды;
- 12 тонн тушенки;
- 12 тонн крупы;
- 11 тонн консервов;
- 10 тонн фасоли тушеной;
- 8,36 тонны мясо-колбасных изделий;
- 7 тонн средств личной гигиены, детского питания, медикаментов и кормов для домашних животных;
- 5 тонн яблок.
Кроме того, 4,43 млн грн передано на помощь больницам через Украинскую Греко-Католическую Церковь, 1,48 составляет помощь больницам и военным через Украинский Католический Университет.
Фонд организовал также логистическую помощь для передачи более 100 тонн гуманитарного груза в украинские города из Албании и Греции.