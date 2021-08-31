Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Елена Зеленская в США. Чем займется первая леди

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
31 августа, 09:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Супругу президента ожидает насыщенная программа мероприятий
Владимир Зеленский с супругой прибыли в США на встречу с Джо Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский с супругой прибыли в США на встречу с Джо Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским, в Вашингтон в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram во вторник, 31 августа.

Реклама

"Прибыли в США с рабочим визитом Владимира", – написала Зеленская.

Первая леди также добавила, что ее ожидает насыщенная программа мероприятий, в частности:

  • запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;
  • встреча с женщинами Power women;
  • открытие Украинского дома;
  • посещение Музея Холокоста;
  • рабочие встречи в Стэнфордском университете и Управлении образования Сан-Франциско;
  • визит в художественную галерею De Young и многое другое.

"Каждое событие этих активных дней – возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится", – подытожила Зеленская.

Как сообщалось, дату встречи Зеленского с Байденом переносили два раза. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.

Реклама

Сайт "Сегодня" выяснил, почему визит Зеленского откладывали, как велась подготовка к переговорам, о чем будут говорить главы государств и чего ждать Украине от этой встречи.

Мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Власть
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1 356 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять