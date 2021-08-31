Елена Зеленская в США. Чем займется первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским, в Вашингтон в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram во вторник, 31 августа.
"Прибыли в США с рабочим визитом Владимира", – написала Зеленская.
Первая леди также добавила, что ее ожидает насыщенная программа мероприятий, в частности:
- запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;
- встреча с женщинами Power women;
- открытие Украинского дома;
- посещение Музея Холокоста;
- рабочие встречи в Стэнфордском университете и Управлении образования Сан-Франциско;
- визит в художественную галерею De Young и многое другое.
"Каждое событие этих активных дней – возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится", – подытожила Зеленская.
Как сообщалось, дату встречи Зеленского с Байденом переносили два раза. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.
Сайт "Сегодня" выяснил, почему визит Зеленского откладывали, как велась подготовка к переговорам, о чем будут говорить главы государств и чего ждать Украине от этой встречи.
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- Глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.