Джонсон показал, как добирался на встречу с Зеленским: "Я на фантастическом поезде "Укрзалізниці" (видео)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал на переговори с президентом Украины Владимиром Зеленским на поезде "Укрзалізниці". Также он записал обращение к украинским железнодорожникам, в котором поблагодарил их за работу.
Об этом сообщает Укрзалізниця.
"Я на борту фантастического поезда "Укрзализниці" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромное спасибо – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но вместе с тем отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", – сказал Борис Джонсон.
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Что известно о визите Джонсона в Киев
- Вечером 9 апреля стало известно, что визит Бориса Джонсона начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Официально эту поездку не анонсировали.
- Великобритания предоставит новую военную и финансовую помощь Украине. Об этом Джонсон сказал по результатам встречи с Зеленским.
- Впоследствии стало известно, что Британия поставит Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы. Также предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии МВФ.
- Джонсон также заявил, что то, что Путин сделал в Киевской области, – нанесло сокрушительный удар его репутации и правительству.