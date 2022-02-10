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Дмитрий Спивак: Президентский университет вызывает вопросы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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10 февраля, 16:14
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Его собираются построить на месте павильона киевского ВДНХ, где проводили "Кураж Базар"
/ Фото: Pixabay

Впервые за 20 лет украинские вузы не попали в ТОП-1200.

Об этом говорится в рейтинге от Ranking Web of Universities.

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В то же время, на месте павильона киевского ВДНХ, где проводили популярный "Кураж Базар", собираются построить президентский университет.

Руководитель общественной платформы "Правда Дмитрия Спивака" считает, что правительству следует для начала заняться развитием тех вузов, что уже существуют, а не строить очередную хотелку президента.

"Лично для меня, как для гражданина Украины, — это унизительно. Образованием никто не занимается, а президент строит свой университет. А скандал со снесением павильона на ВДНХ, где проходил "Кураж", – позор. Зеленая власть идет по "трупам" украинского бизнеса. Задача государства – помогать вузам, готовящим качественных специалистов, а не тратить огромные средства на прихоти одного человека – президента", — говорит Дмитрий.

Стоит отметить, что учебный процесс в президентском университете должен начаться с 1 сентября 2023 года. Ранее министр образования Сергей Шкарлет заявлял, что реализация проекта вместе с документацией, строительством и закупкой первичного оборудования может обойтись в 7,2 млрд грн.

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