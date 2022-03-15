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Десант РФ уже ждали на Печерске: Арестович об отказе Зеленского эвакуироваться

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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15 марта, 13:30
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Президент Украины не испугался, когда ему сообщили о планах РФ посадить десант прямо в центре столицы – что тогда сказал Зеленский
Арестович рассказал, как Зеленский отказался эвакуироваться
Арестович рассказал, как Зеленский отказался эвакуироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали эвакуироваться из страны еще в первые дни войны, однако он категорически отказался. Те, кто считал главу страны слабаком, очень просчитались.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

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"Он в первые сутки отказался от эвакуации, на чем настаивали и западные партнеры, и собственная охрана. Потому что когда был десант у Гостомеля, у нас была совершенно точная информация, что следующий десант садится на Печерске. Он сказал: "Я возьму в руки автомат и буду воевать, в чем проблема?", - сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что многие его хвалят за спокойствие и драйв. Но президент – это такой же настрой, только в 10 раз сильнее.

"В течение первых 48 часов, когда уже были бои в Киеве, никто не знал, чем кончится, откуда вылезут эти диверсанты, была дважды стрельба возле ОП. Он (президент, – Ред.) категорически сказал: "Закройте тему с эвакуацией. Я никогда не уеду, хоть 10 десантов высаживайте, хоть бейте ракетами по Офису президента", – добавил Арестович.

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Зеленский уверен, что Украина победит в войне

Украина точно победит в войне с Россией, но пока еще неизвестно, когда придет наша победа. Об этом Зеленский сказал в интервью иностранным СМИ.

"Мы на 100% знаем, что будет победа, но на те же 100% еще не знаем, когда это будет... Начало должно быть с прекращения огня. Это и даст возможность разблокирования гуманитарных процессов – вывоза людей, а также доставки продуктов и необходимых вещей", – заявил президент.

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