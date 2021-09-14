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Дебаты о ситуации в Крыму и на Донбассе: что планирует Украина на Генассамблее ООН

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 сентября, 19:27
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Дмитрий Кулеба назвал три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи
Торжественное открытие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится сегодня
Торжественное открытие 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой 76-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом. В ходе беседы руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Украина планирует инициировать дебаты о ситуации в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты о ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН", – говорится в сообщении.

Три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи

  • Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
  • улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
  • преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку работы "Крымской платформы" со стороны ООН, ведь достижение конечной цели платформы – возвращение Крыма – восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

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Также Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

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