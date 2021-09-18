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Данилов объяснил, в каком случае война на Донбассе может быстро закончиться

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 09:50
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Чиновник выразил недовольство Минскими соглашениями и сравнил минский процесс с переговорами по Приднестровью
Данилов назвал самый простой способ завершения войны. Коллаж "Сегодня"
Данилов назвал самый простой способ завершения войны. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что уже пора определяться, что делать с Минскими соглашениями, поскольку они не приносят серьезных результатов. А война на Донбассе закончится только тогда, когда этого захочет Россия – все зависит от нее. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он даже сравнил переговорный процесс по Донбассу с Приднестровьем.

"Минский процесс – это такая интересная вещь, которая уже семь лет происходит, непонятно, когда он завершится… В Приднестровье с 1991 года продолжаются такие переговоры. Нам надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешения проблемы", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО заявил, что именно Россия является страной-агрессором, и все зависит только от нее.

"Как только она заберет свои войска, своих военных, конфликт сразу завершится. Как они считают, называют его конфликтом. А на самом деле это вооруженная агрессия со стороны РФ в отношении нашей суверенной страны", – подчеркнул чиновник.

Минские соглашения

  • Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документ вошли 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.
  • Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов), и только потом передача Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.
  • Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.
  • Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск":

Как сообщали новости "Сегодня", ранее США "наехали" на Россию, заявив, что она с самого начала не выполняет Минские соглашения.

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В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал, что Россия в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали бандиты из ОРДЛО, а не Москва.

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