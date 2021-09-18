Данилов объяснил, в каком случае война на Донбассе может быстро закончиться

Чиновник выразил недовольство Минскими соглашениями и сравнил минский процесс с переговорами по Приднестровью

Данилов назвал самый простой способ завершения войны. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что уже пора определяться, что делать с Минскими соглашениями, поскольку они не приносят серьезных результатов. А война на Донбассе закончится только тогда, когда этого захочет Россия – все зависит от нее. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он даже сравнил переговорный процесс по Донбассу с Приднестровьем.

"Минский процесс – это такая интересная вещь, которая уже семь лет происходит, непонятно, когда он завершится… В Приднестровье с 1991 года продолжаются такие переговоры. Нам надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешения проблемы", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО заявил, что именно Россия является страной-агрессором, и все зависит только от нее.

"Как только она заберет свои войска, своих военных, конфликт сразу завершится. Как они считают, называют его конфликтом. А на самом деле это вооруженная агрессия со стороны РФ в отношении нашей суверенной страны", – подчеркнул чиновник.

Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документ вошли 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.

Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов), и только потом передача Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.

Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск":

Как сообщали новости "Сегодня", ранее США "наехали" на Россию, заявив, что она с самого начала не выполняет Минские соглашения.

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В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал, что Россия в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали бандиты из ОРДЛО, а не Москва.